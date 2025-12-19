Divieto di fumo all’aperto e silenzio nelle ore notturne: Gavirate approva il nuovo regolamento di polizia urbana

Silenzio a partire da mezzanotte in estate e fumo vietato negli impianti sportivi all’aperto. Il Comune di Gavirate ha rivisto il regolamento di Polizia urbana per mettere fine alle polemiche legate soprattutto agli schiamazzi.

Nell’ultimo consiglio comunale, la maggioranza ha anche confermato le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2026, senza alcuna modifica rispetto all’anno precedente. Stessa decisione è stata presa per l’addizionale comunale all’IRPEF, che resterà invariata rispetto al 2025. Il consigliere d’opposizione Simone Foti ha sottolineato che i tributi comunali sono “statici” solo perché hanno già raggiunto il tetto massimo consentito dalla norma. Anche di Vivere Gavirate Gianni Lucchina ha espresso voto contrario, suggerendo che si sarebbe potuto dare un segnale di riduzione della pressione fiscale.

Documento unico di programmazione

Sono state presentate dall’assessore al Bilancio Orlandi le tre missioni di spesa principali delineate nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028 che rappresentano quasi la totalità delle spese correnti dell’ente e riflettono le priorità strategiche dell’amministrazione.

Nel dettaglio delle tre aree di intervento:

1. Servizi Generali: Rappresenta la voce di spesa più consistente, con un valore di 2.362.000 euro, pari al 30,9% del totale delle spese correnti. All’interno di questa missione è classificato il costo del personale, che ammonta a circa 2.010.000 euro, a cui vanno aggiunti 135.000 euro di IRAP. La gestione di questa spesa segue gli indirizzi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

2. Sviluppo Sostenibile e Tutela dell’Ambiente: Questa missione impegna 1.445.700 euro, ovvero il 19,1% della spesa corrente. Tale importo è quasi interamente riferito al servizio TARI, che copre integralmente i costi sostenuti per l’erogazione del servizio di gestione rifiuti.

Per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere idrauliche e di regimentazione del reticolo idrico minore, in particolare la manutenzione del Torrente Pianelle e del Torrente Pozzolo, occorrono complessivi 390.000 euro, coperti per 200.000 euro da un contributo di Regione Lombardia e per i restanti 190.000 euro dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato del Comune. Tra gli altri interventi idraulici, si segnala la manutenzione straordinaria del fiume Bardello (120.000 euro finanziati da AQST).

3. Politiche Sociali e della Famiglia: Costituisce il 23,7% delle spese correnti. È un capitolo fondamentale per l’amministrazione, poiché risponde all’aumento dei bisogni della comunità. Le attività principali includono la gestione dei minori in comunità (con 35 casi attualmente in carico), il supporto alla disabilità (trasporto scolastico ed educativa), l’emergenza abitativa e i progetti di inclusione come il progetto “Pippi” per la prevenzione delle fragilità familiari.

Progetto giardino dei fiori

È stato presentato il progetto “Giardino dei Fiori” che verrà realizzato nella frazione di Groppello, in un’area verde situata nelle vicinanze del supermercato. È prevista la piantumazione di alberi e fiori che producono nettare e polline, con l’obiettivo di favorire la sopravvivenza degli insetti impollinatori e proteggere la biodiversità. L’intervento mira a migliorare la qualità dell’aria e a offrire uno spazio per la riduzione dello stress dei cittadini. All’interno dell’area verranno attivati percorsi didattici specifici rivolti soprattutto agli alunni dei gradi scolastici inferiori.

Canone unico patrimoniale e mercatale

Le novità più rilevanti riguardano il canone mercatale:

Riequilibrio delle categorie: per quella alimentare, la maggiorazione sulla tariffa standard passa dal 17,5% al 25%, mentre per la categoria non alimentare la precedente maggiorazione del 7,5% viene azzerata. Sconto per i mercati settimanali con la riduzione del canone per le occupazioni con cadenza settimanale aumenta dal 30% al 40%.

Grazie alla combinazione di queste modifiche, tutti gli operatori beneficeranno di una riduzione del tributo: circa 80-90 euro in meno all’anno per i banchi non alimentari e circa 35-40 euro in meno per quelli alimentari. Complessivamente, l’ente prevede un minor gettito di circa 4.000 euro.

Regolamento di polizia urbana: fumo e rumori

Il Consiglio ha approvato aggiornamenti significativi al regolamento di polizia urbana per favorire la civile convivenza:

Divieto di fumo:viene introdotto l’articolo 7-bis che vieta il fumo all’aperto negli stadi e negli impianti sportivi, a tutela della salute di spettatori e atleti.

Inquinamento acustico: dal 1° ottobre al 31 maggio, i rumori non devono essere uditi all’esterno dalle 23:00 alle 07:00; nel periodo estivo (1° giugno – 30 settembre), il limite scatta dalle 00:00 alle 07:00. È previsto un massimo di 12 deroghe annuali per ogni locale.

Le modifiche apportate al Regolamento di Polizia Urbana di Gavirate nascono dall’esigenza di adeguare le norme alle mutate abitudini sociali e di promuovere una migliore convivenza civile, garantendo al contempo alla Polizia Locale strumenti più efficaci per intervenire sulla sicurezza urbana e sulla qualità della vita.

Critiche le opposizioni: il capogruppo di Gavirate s’è Desta Simone Foti ha definito il limite della mezzanotte in estate come troppo restrittivo (una “mezzanotte da Cenerentola”) per una città che ambisce a essere turistica, suggerendo regolamentazioni specifiche per zone come il lungolago. È stata segnalata la necessità di interventi più drastici in zone soggette a schiamazzi notturni e assembramenti, come l’area del McDonald’s, dove si verificano disturbi legati a motorini e auto. Tuttavia, il Sindaco ha precisato che il regolamento in questione mira specificamente ai rumori emessi dai locali di pubblico ritrovo, mentre i problemi di assembramento rientrano in altre fattispecie di disturbo della quiete pubblica.

Potenziamento dei servizi di Polizia Locale

Parallelamente al nuovo regolamento, il programma operativo per il 2026 prevede un rafforzamento tecnologico e umano della sicurezza: videosorveglianza con l’implementazione di nuovi varchi per la lettura delle targhe e impianti di sorveglianza nelle aree più sensibili; rafforzamento dei servizi serali e prosecuzione dei servizi per garantire un controllo mirato e una maggiore collaborazione tra enti

Interrogazioni dei consiglieri Foti e Lucchina

La seduta è stata caratterizzata da un acceso confronto su diverse interrogazioni:

Chiostro di Voltorre: il capogruppo di Vivere Gavirate Lucchina ha espresso preoccupazione per la titolarità della gestione e per la sede dell’associazione “Progetto Rughe”. In particolaree ha espresso dubbi sulla legittimità della gestione attuale del Chiostro, sostenendo che, con la scadenza della vecchia convenzione e la firma di un nuovo “accordo di collaborazione” con la Provincia, il Comune non avesse più la titolarità per destinare l’immobile a terzi. L’assessore Meggiolaro ha risposto che l’accordo di collaborazione con la Provincia è stato rinnovato fino al 2029 con la stessa forma giuridica precedente e che l’associazione opera regolarmente negli spazi del Chiostro a seguito di un bando pubblico.

Addobbi Natalizi: Foti ha inoltre chiesto chiarimenti sull’affidamento delle attività natalizie al Chiostro e in Provincia all’associazione “Progetto Rughe”, suggerendo che spettassero a enti come la Proloco.

Il Sindaco ha spiegato che la scelta è stata consapevole e motivata dal desiderio di dare agli eventi natalizi un valore di inclusione e comunità, superando la semplice “animazione commerciale”. L’Amministrazione ha sostenuto che le altre realtà del territorio non sono state escluse, ma inserite in un modello partecipativo. Foti ha invece interpretato la mossa come una soluzione di ripiego dovuta alla mancata adesione di altre associazioni alle richieste comunali, criticando l’approccio definito “spocchioso” della giunta.