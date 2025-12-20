Donna travolta sulle strisce pedonali a Canobbio: la Polizia cantonale cerca testimoni

Un grave investimento di un pedone è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Canobbio, nel Luganese. Poco dopo l’1.00 la Polizia cantonale è intervenuta a seguito della segnalazione di una persona ferita lungo la strada.

Secondo una prima ricostruzione, una donna di 36 anni, cittadina svizzera domiciliata nel Luganese, stava camminando in via dei Gelsi. Giunta all’incrocio con via Campagna, per cause che saranno accertate dall’inchiesta di polizia, è stata investita da un’autovettura. Il conducente del veicolo, anziché fermarsi a prestare soccorso, si è dato alla fuga, allontanandosi dal luogo dell’incidente.

I soccorsi e le condizioni della donna

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, con il supporto della Polizia della città di Lugano, oltre ai soccorritori della Croce Verde di Lugano. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, la 36enne ha riportato ferite gravi.

Indagini in corso e appello ai testimoni

Gli accertamenti svolti finora, sia di tipo tecnico sia attraverso il monitoraggio dell’area e la raccolta delle prime testimonianze, non hanno permesso di individuare il veicolo né il conducente coinvolto.

Per questo motivo la Polizia cantonale lancia un appello ai testimoni: chiunque abbia assistito all’incidente o abbia notato elementi utili è invitato a contattare la Centrale comune d’allarme (CECAL) al numero 0848 25 55 55.