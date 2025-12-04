Dopo la guerra i “Frutti di pace”: la presentazione del 25° libro del XMas Project

È una storia di pace, di dignità delle donne, di riscatto collettivo: la cooperativa Insieme di Bratunac da due decenni ha costruito lavoro rendendo protagoniste le donne serbe e musulmane, in un territorio diviso e conteso. È il territorio di Srebrenica, in Bosnia orientale, teatro nel 1995 del genocidio della popolazione musulmana.

C’è dietro una storia di guerra e odio, ma questa è una storia luminosa di costruzione della pace “dal basso”, di amicizia nata tra persone che avrebbero dovuto essere nemiche, di passione per creare qualcosa di solido insieme.

È la storia perfetta per il 25° Librosolidale del XMas Project, l’associazione che ogni anno propone un progetto da sostenere attraverso laboratori nelle scuole e soprattutto attraverso il libro, un bel regalo per Natale.

Il 15 dicembre 2025, Materia Spazio Libero, a Castronno, ospiterà un evento speciale per la presentazione del Librosolidale.

Durante la serata “Materia in viaggio”, interverranno i protagonisti della visita in Bosnia nell’autunno scorso, da cui è nato il libro: Mario Boccia, fotografo, che ha documentato il lavoro della cooperativa fin dai primi anni (la foto di apertura dell’articolo è proprio di Mario Boccia); Matteo Fiorini, dell’Associazione Xmas Project, che racconterà il progetto in corso; Roberto Morandi e Ilaria Notari, giornalisti di VareseNews, che hanno scritto il racconto principale del libro.

La serata sarà condotta da Marco Giovannelli, direttore di VareseNews.

Coop Lombardia, che da sempre sostiene cooperativa Insieme e ne distribuisce i prodotti, offrirà l’assaggio dei succhi di “Frutti di pace”.

L’evento si terrà presso Materia Spazio Libero in Via Confalonieri 5, a Castronno.

La serata avrà inizio alle ore 21:00, preceduta alle 19 dall’inaugurazione della mostra fotografica di Mario Boccia, che cattura le immagini significative del lavoro della cooperativa e del progetto (ci sarà anche un aperitivo).

La collaborazione tra Materia e il Librosolidale-XMasProject darà vita a un’occasione unica per riflettere sulla pace, l’integrazione e il sostegno al protagonismo femminile.

