Doppio appuntamento con la storia e l’arte delle chiese di Saronno con l’associazione Cantastorie

Nel fine settimana del 20 e 21 dicembre c’è la possibilità di visitare due delle chiese più significative di Saronno con le guide dell’associazione. Sarà in vendita anche il primo volume di ChieseAperte dedicato alla chiesa di San Francesco

L’Associazione Cantastorie di Saronno organizza un doppio appuntamento per scoprire le bellezze artistiche e storiche di due chiese simbolo della città. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, infatti, saranno organizzati due turni unici di visita che offriranno un’opportunità imperdibile per conoscere meglio il patrimonio religioso e culturale di Saronno.

Il primo incontro è previsto per sabato 20 dicembre alle 15.30 nella chiesa di San Francesco, per scoprire la storia e le meraviglie artistiche di uno dei luoghi di culto più significativi della città. La visita offrirà uno sguardo approfondito sulle opere artistiche conservate all’interno, alcune delle quali sono state restaurate grazie all’impegno dell’associazione.

Il secondo appuntamento è per domenica 21 dicembre, sempre alle 15.30, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. La visita consentirà di esplorare gli spazi sacri del Santuario, immergendosi nella storia della devozione mariana e delle tradizioni locali.

Entrambe le visite sono come sempre ad offerta libera, con il ricavato destinato alla manutenzione e al restauro delle opere artistiche delle chiese coinvolte. I partecipanti non devono prenotare ma presentarsi alle 15,30 sul sagrato.

Durante le visite, sarà inoltre possibile acquistare il primo volume di ChieseAperte dal titolo “I Legnani a Saronno. Restauri in San Francesco“, presentato qualche mese fa. Il volume, che racconta il restauro di alcune opere d’arte all’interno della Chiesa di San Francesco, è un regalo perfetto per gli appassionati di storia, arte e cultura locale. Inoltre, si annuncia già l’uscita del secondo volume, prevista per febbraio 2026.