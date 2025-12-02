Due arresti per droga fra Ternate e Malgesso: la coca e la pistola “del nonno”

Nel corso di un’operazione mirata al contrasto del traffico di droga, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gallarate – con il supporto delle Stazioni di Ternate e Mornago e dell’unità cinofila di Orio al Serio – hanno arrestato un 32enne e una 51enne italiani, denunciando inoltre una 29enne. I tre sono ritenuti responsabili di detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti.

Determinante l’intervento di “Perla”, il cane antidroga che, grazie al suo fiuto, ha individuato rapidamente la presenza di cocaina sia nell’abitazione sia nell’auto di uno degli arrestati, dove era stato ricavato un doppio fondo per nascondere e trasportare lo stupefacente.

Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare una pistola Coltman calibro 36 detenuta illegalmente (un’arma da fuoco progettata nel 1850, qualche anno prima della Guerra di Secessione americana), 250 grammi di cocaina in parte già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione, appunti riconducibili alla contabilità dello spaccio e 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

I due arrestati sono ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione coordinato dalla Procura di Varese e prosegue un percorso già avviato nei mesi scorsi: ad aprile un 39enne italiano era stato arrestato con 25 dosi di cocaina e oltre 19mila euro in contanti, frutto dello spaccio nei comuni affacciati sui laghi varesini.

Le attività dei Carabinieri della Compagnia di Gallarate mirano a contrastare la diffusione delle droghe e a rafforzare la sicurezza sul territorio, con un’azione costante che unisce controllo, prevenzione e investigazione.