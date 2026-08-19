Riapre l’ufficio postale di Bardello
Dopo gli ultimi interventi la sede torna operativa con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della Pubblica Amministrazione
L’ufficio postale di Bardello ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, portando a novantacinque le sedi postali coinvolte e rinnovate in provincia di Varese.
Sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Mazzini, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.
L’ufficio postale è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.
Disponibili nella sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.
L’ufficio torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.
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