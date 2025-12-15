Tre concerti di Natale diretti dal Maestro Silvano Scaltritti
Dopo il concerto di venerdì 12 dicembre nella chiesa di San Zenone di Crenna, questa settimana sarà la volta del momento in parrocchiale a Samarate e il tradizionale appuntamento natalizio a Jerago
Il Corpo Musicale “La Concordia” ha offerto un concerto di Natale con la partecipazione degli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria “G. Marconi” di Crenna di Gallarate e la presenza degli alunni del corso performativo della classi delle medie “Ponti” di Gallarate, nella chiesa parrocchiale San Zenone.
Venerdì 19 dicembre, alle 21, la chiesa parrocchiale della Santissima Trinità a Samarate ospita il concerto della Filarmonica di Samarate.
Domenica 21 dicembre sarà la volta del concerto Natalizio a Jerago con il Corpo Musicale “Santa Cecilia”. Il concerto si terrà presso il Teatro Auditorium di Jerago alle ore 21.00.
Tutti i concetti sono diretti dal Maestro e compositore: Silvano Scaltritti.
Voce: Stefano Ravasi;
Baritono: Antonio Pugliano.
