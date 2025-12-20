Due incidenti a Varese nella mattinata di sabato: feriti due 15enni e un 25enne
In entrambi i casi, fortunatamente, le persone coinvolte sono state trasportate in codice verde, con lievi ferite, agli ospedali della città
Mattinata movimentata quella di sabato 20 dicembre a Varese, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento di ambulanze e forze dell’ordine. In entrambi i casi, fortunatamente, le persone coinvolte sono state trasportate in codice verde, con lievi ferite, agli ospedali della città.
Scontro tra auto e scooter in via Sanvito
Il primo intervento si è verificato alle 11:07 in via Silvestro Sanvito, dove uno scooter con a bordo un ragazzo di 15 anni si è scontrato con un’auto. Sul posto sono arrivati: la Polizia Locale di Varese, un’ambulanza della Croce Rossa e un mezzo di soccorso avanzato (MSA2).
Il giovane, inizialmente classificato in codice rosso, è stato stabilizzato e trasportato in codice verde all’ospedale Del Ponte per accertamenti. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti intervenuti.
Pedone investito in via Daniele Manin
Un secondo incidente è avvenuto poco dopo, alle 12:36, in via Daniele Manin, sempre a Varese, dove si è verificato un investimento pedonale. Le persone coinvolte sono: un ragazzo di 15 anni e un giovane di 25 anni, probabilmente alla guida del veicolo.
Sul posto sono intervenute due ambulanze (Croce Rossa e Croce Rossa Gazzada) e la Polizia Locale di Varese. Entrambi i coinvolti sono stati soccorsi in codice verde e trasportati in ospedale alle 13:43: il 15enne al Del Ponte, il 25enne al Circolo di Varese.
Viabilità rallentata e rilievi in corso
In entrambi gli episodi, le forze dell’ordine hanno gestito la viabilità nelle zone interessate e avviato gli accertamenti per ricostruire le dinamiche. Non si registrano gravi conseguenze, ma i due incidenti richiamano l’attenzione sulla necessità di prudenza alla guida e nei pressi degli attraversamenti pedonali.
