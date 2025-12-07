Durante un litigio spunta un coltello: soccorsi tre uomini all’alba a Cerro Maggiore
Secondo quanto emerso l’aggressione sarebbe avvenuta in strada nelle prime ore del mattino. Un litigio scoppiato probabilmente per futili motivi durante il quale è spuntato un coltello. I feriti sono stati portati in pronto soccorso in codice giallo
Una violenta lite è avvenuta a Cerro Maggiore poco dopo le 5 di questa mattina, domenica 7 dicembre, in zona via Turati. Tre uomini tra i 24 e i 29 anni sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto con i carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno indagando sul caso. Secondo quanto emerso durante il litigio scoppiato, per futili motivi è spuntato un coltello. I tre feriti di 24, 25 e 29 anni sono stati trasportati in codice giallo ai pronto soccorso di Legnano, Niguarda di Milano e Sacco di Milano. A portare le prime cure tre ambulanze tra cui la Croce Rossa di Legnano e due automediche. I militari stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.