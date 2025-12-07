Varese News

Durante un litigio spunta un coltello: soccorsi tre uomini all’alba a Cerro Maggiore

Secondo quanto emerso l’aggressione sarebbe avvenuta in strada nelle prime ore del mattino. Un litigio scoppiato probabilmente per futili motivi durante il quale è spuntato un coltello. I feriti sono stati portati in pronto soccorso in codice giallo

Una violenta lite è avvenuta a Cerro Maggiore poco dopo le 5 di questa mattina, domenica 7 dicembre, in zona via Turati. Tre uomini tra i 24 e i 29 anni sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto con i carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno indagando sul caso. Secondo quanto emerso durante il litigio scoppiato, per futili motivi è spuntato un coltello. I tre feriti di 24, 25 e 29 anni sono stati trasportati in codice giallo ai pronto soccorso di Legnano, Niguarda di Milano e Sacco di Milano. A portare le prime cure tre ambulanze tra cui la Croce Rossa di Legnano e due automediche. I militari stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Pubblicato il 07 Dicembre 2025
