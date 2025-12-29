È morto Luigi Paragone, giornalista e padre dell’ex direttore della Padania
I funerali si terranno martedì 30 dicembre alle 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di Lissago, frazione di Varese
Si è spento Luigi Paragone, giornalista e padre del varesino Gianluigi Paragone, noto conduttore televisivo ed ex direttore de La Padania. I funerali si terranno martedì 30 dicembre alle 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di Lissago, frazione di Varese, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle 15.15.
Originario del Sannio, Luigi Paragone si era trasferito nel 1969 a Varese: qui è cresciuta la sua famiglia e qui anche Gianluigi è nato, nel 1971. Giornalista di professione, è stato direttore del cinegiornale Ciak e del mensile Mondo sociale, ma aveva anche coltivato una grande passione per la musica napoletana. Nel 2009, all’età di 67 anni, aveva pubblicato il CD “Le classiche napoletane”, un disco che racchiudeva i brani della tradizione partenopea. Si era anche candidato a sindaco del suo paese d’origine, San Giorgio La Molara, nel 2011, con una lista civica dal nome “Paese mio”.
Lascia la moglie Liliana, i figli Gianluigi ed Edy con le rispettive famiglie, e i nipoti Tommaso, Federico e Camilla. Per chi volesse dare un ultimo saluto, Luigi si trova presso la Casa Funeraria “S. Ambrogio” in via Mulini Grassi, 10 – Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.