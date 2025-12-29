È morto Luigi Paragone, giornalista e padre dell’ex direttore della Padania

Si è spento Luigi Paragone, giornalista e padre del varesino Gianluigi Paragone, noto conduttore televisivo ed ex direttore de La Padania. I funerali si terranno martedì 30 dicembre alle 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di Lissago, frazione di Varese, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle 15.15.

Originario del Sannio, Luigi Paragone si era trasferito nel 1969 a Varese: qui è cresciuta la sua famiglia e qui anche Gianluigi è nato, nel 1971. Giornalista di professione, è stato direttore del cinegiornale Ciak e del mensile Mondo sociale, ma aveva anche coltivato una grande passione per la musica napoletana. Nel 2009, all’età di 67 anni, aveva pubblicato il CD “Le classiche napoletane”, un disco che racchiudeva i brani della tradizione partenopea. Si era anche candidato a sindaco del suo paese d’origine, San Giorgio La Molara, nel 2011, con una lista civica dal nome “Paese mio”.

Lascia la moglie Liliana, i figli Gianluigi ed Edy con le rispettive famiglie, e i nipoti Tommaso, Federico e Camilla. Per chi volesse dare un ultimo saluto, Luigi si trova presso la Casa Funeraria “S. Ambrogio” in via Mulini Grassi, 10 – Varese.

