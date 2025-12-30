Feste al Sacro Monte di Varese tra lucine, musei aperti e visite speciali in funicolare
Due appuntamenti speciali con visite guidate il 4 e 6 gennaio accompagneranno i visitatori alla scoperta della Natività e della storia del borgo
Il borgo di Santa Maria del Monte, sulla vetta del Sacro Monte di Varese, si è vestito a festa con le lucine di Natale e si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un ricco programma di eventi curato da Archeologistics. Tra vicoli accesi dall’atmosfera natalizia e musei straordinariamente aperti, l’inverno al Sacro Monte si trasforma in un’occasione per scoprire la storia e le bellezze di questo luogo unico.
Due visite guidate speciali a gennaio
Nel cuore del periodo natalizio, spiccano due appuntamenti speciali nel calendario di iniziative:
- Domenica 4 gennaio alle ore 11 si terrà “La natività a Santa Maria del Monte”, una visita guidata alla scoperta delle rappresentazioni della nascita di Gesù custodite nella Cripta e nel Santuario.
- Martedì 6 gennaio alle ore 14, giorno dell’Epifania, andrà in scena “Sacro Monte in funicolare”, un viaggio nel passato per rivivere l’atmosfera del borgo all’inizio del Novecento. Il percorso inizierà con la storica funicolare e condurrà fino alla Casa Museo Pogliaghi, dove si potrà ammirare l’imponente collezione internazionale dell’artista.
Per entrambe le visite è necessaria la prenotazione online:
Musei aperti per le feste: orari straordinari e visite guidate
Fino al 6 gennaio 2026, i tre musei del Sacro Monte – solitamente chiusi nella stagione invernale – saranno eccezionalmente aperti per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva nella storia, nell’arte e nella spiritualità del luogo:
- Museo Baroffio e la Cripta romanica saranno aperti il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 17. Nei giorni feriali e il 1° gennaio l’orario sarà 14-17.
- All’interno della Cripta si potrà partecipare a visite guidate comprese nel biglietto.
- La Casa Museo Lodovico Pogliaghi offrirà, in tutti i giorni di apertura, visite guidate straordinarie alle ore 15, sempre su prenotazione.
L’unico giorno di chiusura sarà il 31 dicembre.
I biglietti per le visite ai musei sono acquistabili online: www.sacromontedivarese.it/acquista-i-biglietti.html
Un’occasione per vivere il borgo in inverno
Le lucine, le visite guidate, i musei riaperti: il Sacro Monte in versione invernale si presenta come un luogo da esplorare con calma e curiosità, approfittando della quiete della stagione e dell’atmosfera raccolta che solo l’inverno sa regalare. Le proposte di Archeologistics sono pensate per tutti: per chi ama l’arte, la storia, ma anche per chi desidera semplicemente vivere un’esperienza diversa in uno dei luoghi più suggestivi del territorio varesino.
