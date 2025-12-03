Varese News

I 100 anni di Agata a Malnate, tra ironia e uncinetto

A farle gli auguri, nella casa albergo dove risiede, anche la sindaca Nadia Cannito

Cento anni e non sentirli: Agata Sorrentino li ha compiuti con la stessa ironia brillante e la stessa energia solare che l’hanno accompagnata per un secolo intero. Nata a Catania, porta ancora con sé quel temperamento siciliano forte che traspare da ogni gesto, da ogni parola, e dai pomeriggi trascorsi a fare l’uncinetto con una mente ancora lucidissima.

Malnate si è stretta attorno a lei per festeggiare questo traguardo straordinario. Insieme ai figli Rosanna e Ignazio e agli amici più cari, erano presenti la sindaca Nadia Cannito, il vicesindaco Maria Croci e Suor Jacqueline, che hanno voluto renderle omaggio per quella vitalità che continua a ispirare chi le sta accanto.

Dal gennaio 2024 Agata è ospite della casa albergo La Residenza di Malnate, dove si è integrata rapidamente diventando una presenza preziosa: sempre partecipe, sempre sorridente, sempre pronta a incoraggiare gli altri con quell’energia che è la sua firma da un secolo.

03 Dicembre 2025
