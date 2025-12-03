I 100 anni di Agata a Malnate, tra ironia e uncinetto
A farle gli auguri, nella casa albergo dove risiede, anche la sindaca Nadia Cannito
Cento anni e non sentirli: Agata Sorrentino li ha compiuti con la stessa ironia brillante e la stessa energia solare che l’hanno accompagnata per un secolo intero. Nata a Catania, porta ancora con sé quel temperamento siciliano forte che traspare da ogni gesto, da ogni parola, e dai pomeriggi trascorsi a fare l’uncinetto con una mente ancora lucidissima.
Malnate si è stretta attorno a lei per festeggiare questo traguardo straordinario. Insieme ai figli Rosanna e Ignazio e agli amici più cari, erano presenti la sindaca Nadia Cannito, il vicesindaco Maria Croci e Suor Jacqueline, che hanno voluto renderle omaggio per quella vitalità che continua a ispirare chi le sta accanto.
Dal gennaio 2024 Agata è ospite della casa albergo La Residenza di Malnate, dove si è integrata rapidamente diventando una presenza preziosa: sempre partecipe, sempre sorridente, sempre pronta a incoraggiare gli altri con quell’energia che è la sua firma da un secolo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.