I Cinquestelle propongono a Varese salario minimo comunale da 9 euro l’ora negli appalti pubblici

Applicazione di un ‘salario minimo’ per il personale impiegato in lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici comunali e delle aziende e società partecipate dal comune, nonché nelle fondazioni e negli enti di propria emanazione.

E’ l’oggetto dell’Ordine del giorno presentato dal consigliere comunale del M5S, Luca Paris, quale contributo alla discussione sul Bilancio per il triennio 2026-2028 che si aprirà a Palazzo Estense. Nello specifico, si chiede di osservare la corretta individuazione del contratto applicabile ai lavoratori del settore dell’appalto, verificando l’equivalenza delle tutele normative ed economiche in caso di utilizzo di diverso contratto di lavoro da parte dell’appaltatore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

Dovrà essere inoltre previsto l’impegno dell’appaltatore, anche nei subappalti, a garantire al proprio personale una retribuzione oraria lorda non inferiore a 9 euro.

«È un provvedimento per fermare il lavoro povero pagato con i soldi pubblici, e la città di Varese, da capoluogo della nostra provincia, deve essere un esempio: il lavoro non è una voce di bilancio da tagliare, ma è ciò che dà dignità alla vita delle persone. Occorre cominciare a sostenerlo con atti concreti, non più con le sole parole», afferma Luca Paris.

«Le linee di indirizzo approvate – sottolinea inoltre – potranno servire come strumento per innescare comportamenti virtuosi nelle imprese private, anche attraverso tavoli tematici e protocolli condivisi con parti datoriali e sindacali nei diversi settori economici, in particolare quelli più esposti al ribasso del costo del lavoro in alcuni comparti come, ad esempio, quello dei servizi alla persona e dell’edilizia».

«Il salario minimo è da sempre un tema centrale per il MoVimento 5 Stelle e anche a livello locale abbiamo portato avanti, negli anni, numerose iniziative, informative e di raccolta firme, per affermare un principio che è semplicemente di civiltà e buon senso, nonché di contrasto al crescente e drammatico fenomeno del ‘lavoro povero’, ovvero con retribuzioni inadeguate rispetto al costo della vita, oltre che in linea con la nostra Costituzione laddove afferma che ogni cittadino abbia diritto a un lavoro con cui mantenere dignitosamente se stesso e la propria famiglia‚», ribadisce Francesca Bonoldi, Rappresentante del M5S Varese, «Del resto – aggiunge – è una misura già presente nella maggior parte dei Paesi europei e proprio di recente il premier spagnolo Sanchez ha avanzato la proposta di istituire un ‘salario minimo europeo’ per ridurre le disuguaglianze economiche e rafforzare la coesione sociale».

La questione è anche al centro dell’impegno del Tavolo tematico interno al Gruppo territoriale del M5S Varese che si occupa di Lavoro e diritti dei lavoratori. «L’approvazione, anche a Varese, di un salario minimo comunale, sarebbe sicuramente un primo passo nella giusta direzione e un esempio per l’imprenditoria sana, con l’auspicio che la misura possa presto estendersi a livello nazionale per tutti i settori lavorativi», conclude Dritan Cela, coordinatore del Tavolo tematico.