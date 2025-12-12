I cori natalizi dei bambini di asilo e primaria tra le strade di Sant’Ambrogio
Alla vigilia dell'open day della primaria Canetta di sabato 13 dicembre alle 10, insegnanti e zampognari hanno accompagnato i bambini per speciali auguri natalizi
Intonati e sorridenti avvolti in sciarpe e cappelli, nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre i bambini della primaria Canetta (IC Varese 3 Vidoletti) hanno intonato cori natalizi per vicoli e cortili di Sant’Ambrogio, accompagnati dagli zampognari.
Un modo per coinvolgere il quartiere nello spirito natalizio accompagnati dalle insegnanti, coordinate dalla maestra Antonella Scarfò (referente del plesso), e dall’asserssora ai servizi educativi Rossella Dimaggio. Con loro anche i “grandi” della scuola dell’infanzia Beretta Molla e alcuni genitori: tutti insieme per degli auguri di Natale da condividere davvero speciali.
«I bambini che sfilano in queste strade nei periodi di festa hanno sempre suscitato una grande emozione sui volti degli abitanti e dei commercianti del quartiere. Stiamo cercando di trasformare questi momenti di magia per le strade in una vera e propria tradizione – ha affermato il presidente dell’Associazione genitori Canetta, Gabriele Bruna – La nostra è una scuola molto radicata sul territorio e che accoglie anche i bambini dei quartieri limitrofi. Ha il grande pregio di essere una scuola dove ancora ci si conosce tutti e ci si chiama per nome».
Il concerto di questi “mini artisti di strada” ha attraversato il quartiere in lungo e in largo, stazionando prima in Piazza del Milite Ignoto, poi sul sagrato della chiesa di Sant’Ambrogio, per giungere a portare il proprio canto alle suore dell’Istituto Maria Ausiliatrice. «Le suore sono state felici di accogliere i bambini e sono rimaste molto colpite dalla loro vicinanza. Gli alunni hanno donato alle suore alcuni biglietti con gli auguri e ci è sembrato in un attimo che fossimo arrivati proprio al vero senso del Natale: ricordarci che siamo tutti fratelli», racconta Bruna.
Un momento indimenticabile per grandi e piccini, che fa da preludio al prossimo Open Day della scuola Canetta – nella mattinata di sabato 13 dicembre dalle ore 10 alle 12 – cui seguirà la tradizionale festa di Natale dell’Associazione Genitori.
«Siamo un gruppo molto coeso e crediamo molto in quello che facciamo – ha chiosato Bruna – ci costa tanto impegno, ma le iniziative che riusciamo a realizzare per i nostri bambini valgono tutto lo sforzo necessario».
