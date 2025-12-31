I dieci film del 2025 secondo Filmstudio 90

Come ogni anno che si rispetti, anche questa volta l’associazione Filmstudio 90 (formata da staff e Consiglio Direttivo) ha scelto i migliori film proiettati nel corso di questi 12 mesi nelle loro sale: il Cinema Teatro Nuovo, il Cineclub Filmstudio 90 e i l’arena estiva dei Giardini Estensi di Varese.

Una lista e non una classifica, un modo per riflettere su ciò che è stato il 2025 dal punto di vista cinematografico.

L’ULTIMO TURNO di Petra Volpe

Un thriller al cardiopalma ambientato nei corridoi di un ospedale, il film segue un massacrante turno notturno di un’infermiera in Svizzera fatto di casi difficili e momenti dalla delicata gestione. Un film che denuncia le condizioni di lavoro degli infermieri e lo fa con una grande tecnica. Proiettato al Cinema Nuovo per la rassegna Cineforum Spaziocinema.

UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA di Paul Thomas Anderson

Una delle pellicole più potenti degli ultimi anni: il maestro statunitense dirige un film trascinante e capace di farsi specchio degli interi Stati Uniti. Un film d’azione ma carico di dramma grazie alla storia familiare che viene raccontata e che certamente acquisisce ancora più valore grazie alle interpretazioni di Sean Penn, Leonardo DiCaprio e Benicio del Toro. Proiettato al Cinema Nuovo per la rassegna Cineforum Spaziocinema.

LE CITTA’ DI PIANURA di Francesco Sossai

Sicuramente una delle folgorazioni dell’anno e senza dubbio il film italiano più bello uscito quest’anno: il film di Sossai è una commedia malinconica che guarda alla grande tradizione della commedia all’italiana ma la attualizza ai nostri tempi. Un film sulla provincia e con protagonisti 3 personaggi tanto diversi quanto amabili. Il film sarà proiettato il 3 e 4 febbraio al Cinema Nuovo per la rassegna Cinefoum Spaziocinema.

CROSSING ISTANBUL di Levan Akin

Un road movie delicato e toccante, la storia è quella di un’insegnante in pensione che dalla Georgia si mette in viaggio verso Istanbul per esaudire l’ultimo desiderio della sorella: ritrovare Tekla, la figlia perduta. Un film di piccoli gesti, passato in sordina ma molto emozionante. Proiettato al Cineclub Filmstudio 90 in prima visione.

FATHER MOTHER SISTER BROTHER di Jim Jarmusch

Freschissimo vincitore del Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia, è una commedia drammatica che affronta il tema della famiglia da diversi punti di vista. Tre storie separate che raccontano diversi ruoli familiari e tutti i segreti, gioie e dolori che ruotano intorno al ritrovarsi con i propri genitori. Attualmente in programmazione al Cinema Nuovo!

IL SEME DEL FICO SACRO di Mohammad Rasoulof

Candidato al premio Oscar per il miglior film straniero, questo thriller iraniano denuncia la condizione di oppressione femminile nel paese e lo fa entrando nelle dinamiche di una famiglia borghese. Grazie ad alcune svolte narrative inaspettate e ad una tensione crescente è indubbiamente tra le opere più interessanti dell’anno. Proiettato al Cinema Nuovo in prima visione.

UN SEMPLICE INCIDENTE di Jafar Panahi

Vincitore di una meritatissima Palma d’oro all’ultimo festival di Cannes, il film di Panahi è l’ennesimo tassello di una filmografia straordinaria. Quest’ultima opera del regista iraniano è un racconto grottesco ma decisamente credibile dell’intero Iran: un film di vendetta a tinte satiriche che non risparmia nessuno. Visione altamente consigliata il 27 e 28 gennaio al Cinema Teatro Nuovo.

IO SONO ANCORA QUI di Walter Salles

Vincitore del premio Oscar per il miglior film straniero, il film brasiliano ha conquistato tutti grazie alla sua forza drammatica e alla straordinaria interpretazione di Fernanda Torres. Racconto di una drammatica storia vera, Io sono ancora qui è una storia di grandissima resilienza e di lotta contro le ingiustizie. Proiettato sia in prima visione che alla rassegna Cinefroum Spaziocinema al Cinema Nuovo.

EMILIA PEREZ di Jacques Audiard

Uno dei casi più spinosi dell’anno, a causa di polemiche sul regista e attrice protagonista il film è stato dimenticato in fretta ma le qualità filmiche sono indiscutibili. Emilia Perez è un film coraggioso, un musical molto atipico ed entusiasmante: un viaggio di redenzione ed introspezione assolutamente imperdibile. Proiettato in prima visione al Cinema Teatro Nuovo.

NO OTHER LAND di Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal

Semplicemente uno dei documentari più importanti degli ultimi anni, girato da un collettivo di registi israeliani e palestinesi è ambientato in Cisgiordania ed è capace di raccontare con grande umanità e lucidità il dramma della situazione palestinese. Un film coraggioso e molto potente, premiato col premio Oscar al miglior documentario. Proiettato Al Cinema Nuovo, ai Giardini Estensi e al Cineclub Filmstudio 90.

INCONTRI E CULT

Ma l’anno di Filmstudio è stato anche composto da grandi incontri con chi i film li realizza: Daniele Vicari, Gabriel Montesi e Selene Caramazza per Ammazzare stanca; Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes per San Damiano; Tecla Insolia e Sara Petraglia per L’albero; Mara Tamkovich per Sotto il cielo grigio.

Inoltre, menzioni speciali per i grandi ritorni in sala come Fitzcarraldo, Viale del tramonto, Fantozzi e Arancia Meccanica: la bellezza dei grandi cult su grande schermo non si batte!

Tutte le settimane l’associazione propone nuovi film in prima visione, con anche proiezioni in lingua originale con sottotitoli, oltre ad organizzare eventi con presentazioni e analisi di film e lezioni sul linguaggio e la storia del cinema. L’accesso al Cinema Teatro Nuovo è possibile per tutti mentre per accedere al Cineclub Filmstudio 90 è possibile richiedere la tessera

associativa ARCI. Per essere sempre aggiornati sulla programmazione, qui il sito di Filmstudio 90: https://www.filmstudio90.it/