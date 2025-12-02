I volontari del CAI Senior “fanno bello” il Sacro Monte per il Natale
Nonostante il clima poco clemente, nella mattina di lunedì primo dicembre ventitré volontari del CAI Senior di Varese hanno dedicato la loro giornata alla cura della via Sacra, armati di scope rastrelli soffiatori e tanta buona volontà
Nonostante il clima poco clemente, nella mattina di lunedì primo dicembre ventitré volontari del CAI Senior di Varese hanno dedicato la loro giornata alla cura del Sacro Monte.
Armati di scope, rastrelli e tanta buona volontà, il gruppo – con una significativa presenza femminile – hanno ripulito accuratamente la Via Sacra dalle foglie autunnali e da altri residui, restituendo decoro al percorso devozionale più amato dai varesini.
L’iniziativa si inserisce nell’impegno costante che i “senior” del Club Alpino Italiano riservano al patrimonio UNESCO, e ilrisultato del loro lavoro è una Via Sacra pronta ad accogliere nel migliore dei modi i numerosi visitatori che nei prossimi giorni saliranno al Sacro Monte per le festività natalizie, potendo godere di un percorso pulito e curato in ogni suo angolo.
