Il Frecciarossa arriva a Malpensa: il piano di Trenitalia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Il Frecciarossa sbarca ufficialmente a Malpensa. In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il Gruppo FS ha varato un piano straordinario di potenziamento che vede lo scalo varesino come uno dei perni della mobilità per atleti e spettatori. Dal 7 febbraio al 15 marzo 2026, l’aeroporto sarà collegato direttamente dall’Alta Velocità a Milano, Venezia e Udine, trasformando lo scalo internazionale in una vera e propria porta ferroviaria verso le vette olimpiche.

L’Alta Velocità arriva al Terminal 1 e Terminal 2

Il ritorno dei treni rossi di Trenitalia a Malpensa rappresenta una delle novità più attese per il territorio. Il servizio sarà attivo nei fine settimana e permetterà di attraversare tutto il Nord Italia senza cambi. I convogli collegheranno le stazioni di Malpensa Aeroporto T1 e T2 con Milano Centrale, toccando poi città chiave come Brescia, Verona, Vicenza e Padova, fino a raggiungere Venezia Santa Lucia e Udine.

Si tratta di un collegamento strategico che punta a intercettare il flusso di turisti e delegazioni in arrivo dall’estero, offrendo un’alternativa rapida e sostenibile per raggiungere le sedi delle gare. La programmazione prevede partenze mattutine da Udine verso lo scalo varesino e rientri verso il Veneto nel primo pomeriggio, garantendo una copertura efficace per chi deve conciliare voli aerei e spostamenti ferroviari.

Bus diretti da Milano per Livigno e le valli

Non c’è solo il ferro nel piano di potenziamento del Gruppo FS. Busitalia ha infatti attivato nuovi collegamenti su gomma per coprire l’ultimo miglio verso le località sciistiche non raggiunte direttamente dai binari. Tra le novità più rilevanti spicca il collegamento Milano-Livigno, che rappresenta l’unica linea diretta tra la stazione di Milano Centrale e le principali località dell’Alta Valtellina come Bormio e Valdidentro.

Questo servizio sarà operativo tutti i giorni della settimana, con orari studiati per favorire chi si sposta per il weekend o per soggiorni più lunghi. Il potenziamento intermodale coinvolge anche il servizio “FrecciaLink”, che integrerà il viaggio in treno con quello in bus per raggiungere Cortina d’Ampezzo, il Cadore e la Val di Fiemme, con nuove fermate dedicate a Tesero e Predazzo.

Un piano straordinario per gli atleti

Per garantire il successo della manifestazione, il Gruppo FS ha predisposto una macchina organizzativa imponente dedicata esclusivamente agli accreditati. Sono previsti circa 50 treni charter e oltre 400 bus al giorno che faranno la spola tra i villaggi olimpici e i campi di gara. A questo si aggiungono oltre 50 mila posti riservati sui treni Frecciarossa lungo le direttrici Milano-Venezia e Milano-Trento.

Anche il trasporto regionale subirà un forte incremento, in particolare nel Bellunese. Le linee Venezia-Belluno e Padova-Belluno vedranno una frequenza di circa 40 corse giornaliere, supportate dal servizio “Cortina 2026 Link” che, grazie alla collaborazione con Dolomitibus, permetterà di acquistare un unico biglietto integrato per raggiungere la “Regina delle Dolomiti” partendo dalla stazione di Ponte nelle Alpi.