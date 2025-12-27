Il futuro della comunicazione tra intelligenza artificiale, social e crisi dell’editoria

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei comunicatori, torna anche quest’anno a Varese l’appuntamento promosso dal Decanato di Varese e da Radio Missione Francescana, dedicato alla riflessione sul presente e sul futuro della comunicazione.

L’incontro si terrà venerdì 24 gennaio alle 10.30 nel salone dell’Oratorio di Biumo Superiore, in via Guido Reni, nella zona dell’Ippodromo. Protagonista dell’iniziativa sarà Roberto Antonini, direttore della Scuola di giornalismo della Svizzera italiana ed ex responsabile dell’informazione della Radio Svizzera di lingua italiana.

Antonini porta con sé una lunga esperienza nel mondo della comunicazione e del giornalismo internazionale. È stato corrispondente da Washington per la Radio Svizzera Romanda e ha realizzato numerosi reportage radiofonici e televisivi, in particolare in aree di crisi come Iraq, Siria e Afghanistan. Ha studiato Antropologia sociale e Storia a Parigi, conseguendo anche un diploma di storia americana al Montgomery College, ed è autore di diversi libri, l’ultimo dei quali dedicato al Medioevo, frutto di un viaggio in bicicletta attraverso l’Europa.

Ad aprire il confronto sarà Riccardo Sorrentino, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, mentre il dibattito sarà coordinato dal giornalista Gianfranco Fabi. L’incontro offrirà l’occasione per un dialogo aperto sulle grandi sfide della società contemporanea: dall’intelligenza artificiale alla crisi dell’editoria tradizionale, dal ruolo sempre più pervasivo dei social network alle tensioni sociali e politiche che attraversano il nostro tempo. In questo scenario, l’informazione è chiamata a rafforzare la propria credibilità e a promuovere una partecipazione responsabile e consapevole.

L’evento è inserito dall’Ordine dei giornalisti tra quelli validi per il conseguimento dei crediti di formazione professionale. Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno prendere parte alla Santa Messa, concelebrata dal decano di Varese don Maurizio Cantù, dal prevosto di Varese don Gabriele Gioia e dai sacerdoti presenti.