Il sogno di un Planetario nel parco di Villa Baragiola a Varese
L'idea della Società astronomica Schiaparelli è completare il sogno di Salvatore Furia che ha già regalato a Varese Osservatorio e Centro geofisico. La prima sfida è trovare possibili finanziamenti
Per completare il sogno visionario di Salvatore Furia alla città di Varese manca un Ecoplanetario.
Furia lo aveva disegnato in vetta al Campo dei Fiori: oggi il Centro geofisico prealpino lo immagina nel parco di Villa Baragiola, vicino alla Dacia che ne ospita uffici e laboratori.
Il sogno è già diventata un’idea, condivisa con il Premio Furia 2025 Ilaria Capua, al margine della simbolca piantumazione di un albero di Mele cotogne accanto alla Dacia che ha preceduto la lectio magistralis di Capua a Palazzo Estense.
Nuova piantumazione alla Dacia di Villa Baragiola per Ilaria Capua, premio Furia 2025
«Abbiamo ipotizzato un planetario nel parco di Villa Baragiola, con una cupola e 5 proiettori laser – ha raccontato i membri del Consiglio direttivo della Società astronomicha Schiaparelli – Abbiamo l’osservatorio e il Centro geofisico. Per completare il sogno di Salvatoe Furia manca solo l’Ecoplanetario».
Non in vetta al Campo dei Fiori ma in Villa Baragiola, perché più servita dai mezzi pubblici e raggiungibile a piedi da 2800 studenti di primarie e secondarie di Varese. «Il planetario può essere un luogo meraviglioso, permette di immaginare grandi spazi, apre la testa e stimola il pensiero», ha detto Capua.
Nelle immediate vicinanze di Varese c’è il grande Planetario di Milano, con 350 posti «ma una tecnologia antica – affermano i membri dell’Osservatorio – mentre l’EcoPlanetario di Tradate che sta lavorando bene ed è nuovo, attuale anche nelle tecnologie, è piccolo. Un Planetario a Varese potrebbe lavorare in sinergia con quello di Tradate, accrescendone reciprocamente le potenzialità».
Il Planetario di Varese rimane un sogno, rispolverato dal cassetto per diventare idea e, nell’auspicio del Centro geofisico, un progetto cui manca per ora la prospettiva principale per diventare realtà: trovare dei canali di finanziamento.
