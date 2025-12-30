Ritrovare equilibrio e benessere psicofisico: in arrivo due corsi di tai chi chuan a Materia

A Materia sono in sono in arrivo due corsi realizzati in collaborazione con Varese Corsi per ritrovare il proprio benessere psicofisico e il proprio equilibrio.

Da febbraio, i due laboratori saranno strutturati in quindici lezioni, che permetteranno ai partecipanti di ritrovare il proprio benessere e apprendere l’antica disciplina cinese che unisce armoniosamente il movimento lento e consapevole alla meditazione.

Condotti da Luciano Pascal Cibin, i corsi sono già disponibili sul sito di Varese Corsi e le iscrizioni sono aperte. Qui tutte le informazioni.

Tai chi chuan base. Un corso di livello base per una partenza ideale: attraverso esercizi fluidi e mirati, scoprirai una pratica che agisce in profondità, migliorando significativamente l’equilibrio, la coordinazione e il benessere psicofisico generale. Quindici lezioni da lunedì 9 febbraio, dalle 18:30 alle 20:00, per iscriverti clicca qui

Tai chi chuan base 2. Naturale proseguimento per chi ha già acquisito le prime basi della disciplina e desidera approfondire e affinare la propria pratica di Tai Chi Chuan. Durante il percorso si esploreranno le tecniche più complesse intensificando la propria consapevolezza di movimento e respiro. Quindici lezioni da mercoledì 11 febbraio, dalle 18:30 alle 20:00, per iscriverti clicca qui

Materia si trova in Via Confalonieri 5, Castronno