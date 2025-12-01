Incidente in A8 tra Arese e Lainate, rallentamenti verso Milano
Il tamponamento tra più veicoli ha inevitabilmente causato rallentamenti sulla carreggiata in direzione Milano
Incidente stradale questa mattina, intorno alle 7.06, lungo l’autostrada A8 in direzione Milano, nel tratto compreso tra Arese e Lainate all’altezza dello svincolo con la tangenziale Ovest.
Il tamponamento tra più veicoli che ha coinvolto sei persone che non avrebbero riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Croce Bianca: le operazioni sono ancora in corso.
L’incidente ha inevitabilmente causato code e poi rallentamenti sulla carreggiata in direzione Milano, in una fascia oraria già particolarmente trafficata dai pendolari.
