Incidente in A8 tra Arese e Lainate, rallentamenti verso Milano

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 7.06, lungo l’autostrada A8 in direzione Milano, nel tratto compreso tra Arese e Lainate all’altezza dello svincolo con la tangenziale Ovest.

Il tamponamento tra più veicoli che ha coinvolto sei persone che non avrebbero riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Croce Bianca: le operazioni sono ancora in corso.

L’incidente ha inevitabilmente causato code e poi rallentamenti sulla carreggiata in direzione Milano, in una fascia oraria già particolarmente trafficata dai pendolari.