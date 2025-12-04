Incidente sulla Mornera, traffico in tilt a Gallarate. Donne investita a Cassano Magnago

Due incidenti quasi in contemporanea, sulle strade del Gallaratese.

Alle 18:15 a Cassano Magnago una donna di 52 anni è ststa investita in via Gasparoli, all’altezza del civico 54.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale cassanese, l’ambulanza e un’autoinfermieristica, allertati in “codice rosso”; per fortuna la donna non ha riportato ferite gravi, è finita in ospedale a Gallarate.

Più o meno alla stessa ora un altro incidente, per fortuna senza feriti, ha paralizzato il traffico sul ponte della Mornera a Gallarate. Il traffico è stato perturbato per quasi un’ora, su tutta la viabilità intorno ai due estremi del viadotto.