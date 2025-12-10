“La bici entra in classe”: è partito il programma scuole del Trofeo Binda
Prime tappe per l'iniziativa della Cycling Sport Promotion nelle scuole di Cittiglio, Gemonio, Cuveglio e Besozzo con la collaborazione della Polizia Stradale di Varese, delle Polizie Locali, di Anemos Italia ODV e della biologa nutrizionista Martina Francia
Il 2026 del Trofeo Alfredo Binda–Comune di Cittiglio e del Piccolo Trofeo Binda–Valli del Verbano si apre all’insegna dell’educazione e della formazione. Come da tradizione, la Cycling Sport Promotion avvia la prima parte del progetto scuole portando la bicicletta nelle classi della Valcuvia e del Varesotto, con un programma dedicato alla sicurezza, alla mobilità sostenibile, al benessere e al rispetto.
La fase inaugurale, intitolata “La bici entra in classe”, coinvolgerà centinaia di studenti di Cittiglio, Gemonio, Cuveglio e Besozzo. Il percorso formativo potrà contare sulla collaborazione della Polizia Stradale di Varese, delle Polizie Locali, di Anemos Italia ODV e della biologa nutrizionista Martina Francia.
Il calendario degli appuntamenti
Gennaio – Inizio febbraio 2026
Cittiglio – Giovedì 22 gennaio
-
Ore 10.30 – Scuole primarie (4ª-5ª), I.C. Gemonio: educazione stradale con Polizia Stradale e Polizia Locale.
-
Ore 10.00–12.00 – Scuole secondarie (1ª-2ª-3ª), Auditorium comunale: incontro formativo con Anemos Italia ODV su bullismo e violenza di genere.
Cittiglio – Giovedì 29 gennaio
-
Ore 11.00 – Scuole primarie (4ª-5ª), I.C. Gemonio: lezione su alimentazione e nutrizione con la biologa nutrizionista Martina Francia.
Gemonio – Mercoledì 4 febbraio
-
Ore 9.30 – Scuole primarie (4ª-5ª): educazione stradale.
Cuveglio – Mercoledì 4 febbraio
-
Ore 11.30 – Scuole primarie (3ª-4ª-5ª): educazione stradale.
Besozzo – Giovedì 5 febbraio
-
Ore 9.30 – Scuole primarie (4ª-5ª), I.C. Besozzo: educazione stradale.
Le voci degli organizzatori
«Il progetto Scuola è il cuore del nostro lavoro – spiega Mario Minervino, presidente di Cycling Sport Promotion –. Ogni anno ripartiamo dalle classi perché è lì che nasce il futuro della nostra comunità. La bici non è solo sport: è educazione, sicurezza, movimento, rispetto. Nel 2026 il percorso sarà ancora più ricco, con nuovi temi e partner. Il Trofeo Binda non è solo una gara, ma un impegno che dura tutto l’anno».
Sottolinea l’importanza del progetto anche Anna Marsella, presidente di Anemos Italia: «La presenza della nostra associazione accanto a un evento sportivo di questo rilievo testimonia il nostro impegno nella promozione della parità di genere e nella prevenzione del bullismo e della violenza. Il ciclismo femminile è un simbolo di determinazione e conquista di spazi di libertà: valori che vogliamo sostenere e diffondere affinché lo sport continui a essere un motore di cultura e cambiamento sociale».
Verso le gare del 15 marzo
Il percorso formativo proseguirà poi con le fasi “I valori che crescono” (febbraio), “La comunità della corsa” (marzo) e “Il ciclismo che resta” (post-gara), accompagnando studenti, volontari e famiglie fino alle due attesissime competizioni del 15 marzo 2026:
-
26° Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio (UCI Women’s WorldTour)
-
12° Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano (UCI Nations’ Cup Junior Women)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.