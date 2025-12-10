“La bici entra in classe”: è partito il programma scuole del Trofeo Binda

Il 2026 del Trofeo Alfredo Binda–Comune di Cittiglio e del Piccolo Trofeo Binda–Valli del Verbano si apre all’insegna dell’educazione e della formazione. Come da tradizione, la Cycling Sport Promotion avvia la prima parte del progetto scuole portando la bicicletta nelle classi della Valcuvia e del Varesotto, con un programma dedicato alla sicurezza, alla mobilità sostenibile, al benessere e al rispetto.

La fase inaugurale, intitolata “La bici entra in classe”, coinvolgerà centinaia di studenti di Cittiglio, Gemonio, Cuveglio e Besozzo. Il percorso formativo potrà contare sulla collaborazione della Polizia Stradale di Varese, delle Polizie Locali, di Anemos Italia ODV e della biologa nutrizionista Martina Francia.

Il calendario degli appuntamenti

Gennaio – Inizio febbraio 2026

Cittiglio – Giovedì 22 gennaio

Ore 10.30 – Scuole primarie (4ª-5ª), I.C. Gemonio: educazione stradale con Polizia Stradale e Polizia Locale.

Ore 10.00–12.00 – Scuole secondarie (1ª-2ª-3ª), Auditorium comunale: incontro formativo con Anemos Italia ODV su bullismo e violenza di genere.

Cittiglio – Giovedì 29 gennaio

Ore 11.00 – Scuole primarie (4ª-5ª), I.C. Gemonio: lezione su alimentazione e nutrizione con la biologa nutrizionista Martina Francia.

Gemonio – Mercoledì 4 febbraio

Ore 9.30 – Scuole primarie (4ª-5ª): educazione stradale.

Cuveglio – Mercoledì 4 febbraio

Ore 11.30 – Scuole primarie (3ª-4ª-5ª): educazione stradale.

Besozzo – Giovedì 5 febbraio

Ore 9.30 – Scuole primarie (4ª-5ª), I.C. Besozzo: educazione stradale.

Le voci degli organizzatori

«Il progetto Scuola è il cuore del nostro lavoro – spiega Mario Minervino, presidente di Cycling Sport Promotion –. Ogni anno ripartiamo dalle classi perché è lì che nasce il futuro della nostra comunità. La bici non è solo sport: è educazione, sicurezza, movimento, rispetto. Nel 2026 il percorso sarà ancora più ricco, con nuovi temi e partner. Il Trofeo Binda non è solo una gara, ma un impegno che dura tutto l’anno».

Sottolinea l’importanza del progetto anche Anna Marsella, presidente di Anemos Italia: «La presenza della nostra associazione accanto a un evento sportivo di questo rilievo testimonia il nostro impegno nella promozione della parità di genere e nella prevenzione del bullismo e della violenza. Il ciclismo femminile è un simbolo di determinazione e conquista di spazi di libertà: valori che vogliamo sostenere e diffondere affinché lo sport continui a essere un motore di cultura e cambiamento sociale».

Verso le gare del 15 marzo

Il percorso formativo proseguirà poi con le fasi “I valori che crescono” (febbraio), “La comunità della corsa” (marzo) e “Il ciclismo che resta” (post-gara), accompagnando studenti, volontari e famiglie fino alle due attesissime competizioni del 15 marzo 2026: