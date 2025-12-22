Varese News

La capolista Talmassons non fa sconti alla Futura: 3-0 ospite alla Soevis Arena

Nessuna in doppia cifra tra le biancorosse cui non basta un buon terzo set: le friulane passano 3-0 e consolidano il primato. Bustocche che restano quarte, ma dopo Natale ospitano Altafratte

veronica taborelli pallavolo

La capolista non fa sconti: niente da fare nella nel turno prenatalizio per la Futura Volley Giovani che viene battuta nettamente (0-3) sul proprio campo dalla CDA Talmassons, leader del girone B con sette lunghezze di vantaggio su Brescia. Brave le friulane (decimo successo consecutivo), ma Busto non è riuscita a esprimersi al meglio e – forse un po’ stanca a livello mentale dopo il periodo d’oro – secondo KO in fila dopo quello con Offanengo.

Talmassons ha battuto bene e indirizzato subito l’incontro nonostante l’assenza della ex di turno Alyssa Enneking: a guidare la squadra è stata Efrosyni Bakodimou con 15 punti cui si sono aggiunte le compagne e un muro a tratti invalicabile (ben 14 in tre set…). La Futura si è aggrappata alla generosità di Sofia Rebora (9 punti) e la consueta solidità in ricezione di Sophie Blasi ma il fatto che nessuna biancorossa sia andata in doppia cifra certifica le difficoltà offensive per la squadra di Tettamanti.

Netti i divari nei primi due set – entrambi conclusi 17-25 per le ospiti – mentre nel terzo le Cocche hanno provato a scalfire il dominio della CDA. Qualche variazione sul tema (dentro Alberti, cambio posizione per Tkachenko) e una Orlandi incisiva hanno permesso alla Futura di tenere testa alla capolista ma Gannar ha trovato i punti del minibreak a fine parziale e Bakodimou ha chiuso con il punto del 22-25.

C’è di buono che la giornata non ha variato il distacco su Altino: la Futura resta quarta con tre lunghezze di vantaggio sulla immediata inseguitrice. Taborelli e compagne torneranno ora in campo sabato 27, di nuovo in casa, questa volta contro Altafratte, terza forza del girone.

Futura Volley Giovani – Cda Talmassons 0-3
(17-25, 17-25, 22-25)

FVG Busto Arsizio: Sassolini 2, Taborelli 6 , Rebora 9, Farina 3, Tkachenko 7, Longobardi 5, Blasi (L), Orlandi 6, Nella, Sormani, Alberti. N.e. Talarico, Aina (L2). All. Tettamanti.
Talmassons: Scola 4, Frosini 11, Gannar 14, Molinaro 10, Bakodimou 15, Rossetto 6, Mistretta (L), Feruglio. N.e. Cassan, Lotti, Barbazeni, Cusma, Viola, Enneking (L2). All. Barbieri.
Note. Durata set: 25’, 27’, 28’; tot. 1h27’. Spettatori 407. Futura: battute sbagliate 7, vincenti 3, ricezione positiva 47% (perfetta 30%), attacco 28%, muri 4. Talmassons: battute sbagliate 11, vincenti 2, ricezione positiva 57% (perfetta 34%), attacco 45%, muri 14.

Pubblicato il 22 Dicembre 2025
