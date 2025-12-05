La Croce Rossa di Luino e Valli premiata da Regione Lombardia
Riconoscimento alla “Serata del Grazie” per i progetti innovativi dedicati agli anziani e per l’impegno costante dei volontari nel tessuto sociale del territorio
Nel cuore della “Serata del Grazie”, l’evento con cui Regione Lombardia celebra l’impegno dei volontari, la Croce Rossa di Luino e Valli è stata insignita di un prestigioso riconoscimento regionale. Un premio che valorizza le realtà associative capaci di incidere concretamente sul tessuto sociale e che, nel caso del comitato luinese, rende merito a progetti innovativi pensati per sostenere gli anziani e contrastarne solitudine e fragilità. A ritirare la targa, in rappresentanza dell’intero Comitato, è stato Fabio Tortosa, responsabile dello sviluppo del volontariato.
Il premio è stato assegnato al comitato di Luino e Valli in quanto “per le attività innovative di socializzazione e rigenerazione attiva che, attraverso laboratori creativi, ginnastica dolce e iniziative intergenerazionali, hanno contribuito a migliorare la qualità della vita degli anziani, favorendo relazioni significative e contrastando solitudine e fragilità”.
Padrona di casa l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini, promotrice dell’iniziativa, che ha ricordato come “il volontariato è anima del bene comune. La Serata del Grazie è un abbraccio collettivo: un grazie a chi ogni giorno tende la mano, a chi dona tempo, energia, sorrisi, a chi crede che la diversità sia un dono e che l’unione renda più forti”.
Il presidente del comitato, Luca Gentilini, ha così commentato il conferimento: “Questo premio non è tanto un tributo a un singolo, quanto a tutti i volontari e volontarie che ogni giorno mettono il cuore al servizio della comunità. Vedere riconosciuto il nostro impegno da Regione Lombardia è per noi motivo di grande orgoglio, e al tempo stesso uno stimolo a fare sempre di più con umanità, costanza e senso di comunità.” Gentilini ha voluto sottolineare come questo riconoscimento rafforzi la missione del comitato di essere un punto di riferimento di solidarietà, socialità e assistenza per tutto il territorio, anche grazie al lavoro di progettazione di Daniela De Bernardi, responsabile delle attività sociali.
Anche il vicepresidente, Pierfrancesco Buchi, ha voluto esprimere la propria soddisfazione: “Ricevere un riconoscimento regionale ci conferma che la strada intrapresa, fatta di progetti concreti, presenza sul territorio, ascolto e vicinanza alle persone, è quella giusta. Questo premio è per tutti noi: per i volontari di ieri, di oggi e per chi vorrà unirsi a noi domani”.
Infine, la delegata al sociale del comitato, Daniela De Bernardi, fautrice del progetto e della rete territoriale che lo sta portando avanti, ha voluto evidenziare l’importanza del volontariato come strumento di inclusione e coesione: “Questo riconoscimento dimostra che il volontariato, quando è autentico e radicato nel territorio, sa fare la differenza: crea comunità, dà valore alle persone, rompe l’isolamento. Fabio – con la sua dedizione e in nostra rappresentanza – ha rappresentato al meglio questi valori. Spero che il premio spinga anche altri a unirsi a noi, per portare avanti insieme progetti di solidarietà e sostegno umano”.
Il premio, ritirato da Fabio Tortosa in rappresentanza anche di Daniela De Bernardi e Debora Tartaglia referenti delle 3 linee di azione del progetto, rappresenta un forte riconoscimento per l’attività svolta finora, ma anche un incoraggiamento a guardare avanti. In un momento in cui le fragilità sociali, economiche, demografiche sono molte, il volontariato resta un pilastro fondamentale.
