La festa di Natale dell’Associazione dei Salvadoregni Uniti a Varese

Una serata di musica, spettacolo e divertimento, ma anche l'occasione per sottolineare l'importanza dell'unità e della solidarietà tra le comunità migranti e varesine

Il Natale della comunità salvadoregna e latinoamericana a Varese

La comunità salvadoregna e latinoamericana di Varese ha celebrato il Natale e la fine del 2025 con una serata di musica, solidarietà e unità, organizzata dall’Associazione dei Salvadoregni Uniti a Varese (Suvi).

L’evento ha riunito famiglie, autorità e associazioni locali, con musica, cena, lotteria e piñatas per i bambini.

Gli interventi hanno sottolineato l’importanza dell’unità e della solidarietà tra le comunità migranti e varesine. La serata si è conclusa con l’impegno a continuare a promuovere l’integrazione e la collaborazione per il futuro.

Il Natale della comunità salvadoregna e latinoamericana a Varese

Pubblicato il 30 Dicembre 2025
