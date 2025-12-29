La magia delle lucine di Leggiuno attraverso gli occhi di un lettore
Uno spettacolo di luci e colori immortalato nelle foto inviate alla nostra redazione. Ecco quando visitare il celebre allestimento natalizio sul Lago Maggiore
Le lucine di Natale di Leggiuno continuano a incantare visitatori da tutta Italia, e la suggestiva galleria fotografica che il nostro lettore Gabriele ci ha inviato ne è la testimonianza perfetta. Gli scatti catturano la magia di questo straordinario allestimento che ha trasformato il piccolo comune sul Lago Maggiore in una delle mete natalizie più amate del Nord Italia.
Oltre un milione di luci illuminano il paese, creando un percorso fiabesco tra installazioni artistiche realizzate interamente a mano. Quest’anno la novità è rappresentata dal campetto da calcio dell’oratorio, trasformato in un grande prato ricoperto di fiori luminosi che aggiunge ulteriore fascino al già spettacolare percorso.
Tra i protagonisti dell’allestimento non mancano i grandi classici che ogni anno fanno brillare gli occhi di grandi e piccini: la slitta di Babbo Natale, il giardino incantato popolato da cervi e pavoni luminosi, il maestoso castello con la sua carrozza magica. E naturalmente resta imperdibile il giardino storico di casa Betti, dove tutto è iniziato negli anni ’90 grazie all’intuizione di Lino Betti, che ha dato vita a questa tradizione oggi coordinata dal figlio Fabio.
Informazioni utili per la visita
Le lucine di Natale sono visitabili tutti i giorni fino al 6 gennaio 2026, con le sole eccezioni del 24 e 31 dicembre.
Orari di apertura: dalle 17:30 alle 23:00 (ultimo ingresso ore 22:30)
Biglietti: è possibile acquistare i biglietti online sul sito www.lucinedinatale.it, con tariffe speciali per chi prenota in anticipo.
Un ringraziamento speciale al nostro lettore Gabriele Lazzari che ha voluto condividere con noi le sue foto, regalandoci uno sguardo suggestivo su questo straordinario evento che porta la magia del Natale nel cuore della provincia di Varese.
