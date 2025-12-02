La Pallamano Cassano Magnago premiata dalla Regione per i suoi 50 anni di storia e il successo della Coppa Italia

La Pallamano Cassano Magnago ha ricevuto nel pomeriggio di martedì 2 dicembre 2025 un riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio regionale. A Milano, il Presidente Federico Romani e la Consigliera varesina Romana Dell’Erba hanno consegnato al presidente della società, Renato Zanovello, la medaglia di Varese in bronzo, premio legato alla conquista della Coppa Italia e alla continuità del progetto sportivo iniziato più di cinquant’anni fa, nel 1974.

La premiazione arriva a pochi mesi dal successo ottenuto il 2 marzo alle Final Eight di Riccione, primo titolo seniores nella storia del club varesotto. «Dopo oltre mezzo secolo di attività – ha sottolineato il Presidente Romani – oggi la Pallamano Cassano non è solo una squadra competitiva, ma anche un movimento in grande crescita con un’attenzione particolare al settore giovanile, l’incubatore dei futuri campioni. La conquista della Coppa Italia nella scorsa stagione è il risultato di una programmazione sportiva attenta, di una struttura societaria consolidata, di un settore giovanile forte e numeroso e di un pubblico appassionato. È grazie a questo mix che la Pallamano Cassano è tornata nella massima serie del campionato, dimostrando di essere diventata un punto di riferimento sportivo e sociale importante per l’intero territorio».

L’attività della pallamano a Cassano Magnago prende forma nel 1974, con la prima promozione in Serie A appena tre anni dopo. Una rifondazione nel 1996 porta la società a ripartire dalla Serie C, fino a raggiungere nuovamente il massimo campionato nella stagione 2012/13. Accanto alla squadra maschile, cresce anche quella femminile, che nel tempo conquista undici titoli italiani seniores. Sul fronte giovanile, il palmarès conta 28 scudetti dal 1978 a oggi.

Nel passaggio alla stagione 2025/26, nasce la Handball Cassano Magnago SSD, che acquisisce il titolo seniores, mentre il Cassano Magnago HC prosegue la gestione del settore giovanile.

Durante la cerimonia, la Consigliera Romana Dell’Erba ha richiamato il tema del nuovo Campus Handball Academy, il Centro Tecnico federale finanziato dal PNRR con circa 3,6 milioni di euro, sviluppato insieme a FIGH e Comune di Cassano Magnago. Il progetto interesserà il PalaTacca, che sarà rinnovato con criteri di sostenibilità, inclusione e riduzione dell’impatto ambientale.

Alla premiazione erano presenti anche il Sindaco Pietro Ottaviani, il Vicesindaco Luisa Savogin, l’Assessore ai Lavori pubblici Rocco Dabraio, l’Assessore ai Servizi sociali Anna Lodrini, oltre a diversi atleti delle squadre maschili e femminili. L’Assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso ha posto l’accento sul ruolo educativo dello sport, definendolo un «antidoto contro il disagio giovanile».