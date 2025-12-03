La Nostra Famiglia: 80 anni di cura, inclusione sociale e ricerca scientifica sulle disabilità

Oggi, 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la trasmissione La Materia del Giorno ha ospitato il dottor Giovanni Barbesino e la dottoressa Vera Galli de La Nostra Famiglia, un’associazione che ha una lunga e significativa storia nel supporto alle persone con disabilità che nasce proprio sul territorio varesino.

Una storia che affonda le radici a Vedano Olona

La nascita di La Nostra Famiglia risale al 1946, grazie all’intuizione di don Luigi Monza, sacerdote originario di Cislago, che avviò il primo centro a Vedano Olona per accogliere bambini con disabilità. Con il passare degli anni, l’associazione ha esteso la sua presenza a livello nazionale, raggiungendo le attuali 28 sedi in 6 regioni italiane, tra cui Lombardia, Veneto, Puglia, Liguria e Campania. Oggi, l’associazione si occupa non solo di bambini e adolescenti con disabilità, ma anche di giovani adulti e persone con fragilità sociali.

La Nostra Famiglia si distingue per la sua capacità di offrire un supporto a 360 gradi in un ampio ventaglio di casi, dai bambini più piccoli con disturbi neuromotori, ai disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, fino a sindromi rare e disturbi dello spettro autistico. L’associazione ha anche strutture dedicate alla formazione professionale per ragazzi con disabilità, come il centro di Castiglione Olona, dove i ragazzi possono acquisire competenze nel settore del legno o dell’agricoltura.

Un modello di integrazione tra riabilitazione e scuola

Un aspetto distintivo dei centri di La Nostra Famiglia è l’integrazione dei percorsi riabilitativi con l’istruzione. In alcune sedi, come quella di Vedano Olona, i bambini che intraprendono un percorso riabilitativo possono continuare a frequentare la scuola con l’assistenza di insegnanti statali distaccati, un’iniziativa che risale agli anni Sessanta.

Fondamentali il supporto pubblico e la raccolta fondi

Giovanni Barbesino, responsabile della comunicazione e raccolta fondi, ha spiegato come La Nostra Famiglia riesca a sostenere una rete così vasta di strutture grazie alle risorse pubbliche, ma anche ad una robusta attività di raccolta fondi. La qualità dei servizi ha permesso all’associazione di stipulare convenzioni con le Regioni, mentre le donazioni di singoli, associazioni e aziende contribuiscono a finanziare progetti e attività che non sono completamente coperti dal sistema pubblico.



Ricerca e supporto in Italia e nel mondo

Vera Galli, neuropsichiatra infantile operativa nelle sedi di Cislago e Vedano Olona, ha parlato anche dei progetti di ricerca portati avanti dall’associazione attraverso la sezione scientifica IRCCS Eugenio Medea. Progetti che spaziano dal trattamento dei disturbi del linguaggio e dell’autismo, alla ricerca farmacologica per disturbi come il deficit di attenzione e iperattività. L’associazione è anche impegnata nella ricerca su malattie rare e patologie neurologiche.

Nel corso degli anni, La Nostra Famiglia ha esteso la sua missione anche all’estero, con progetti in paesi come Sudan, Sud Sudan, Cina, Marocco, Ecuador e Brasile. Attraverso l’OVCI (Organismo di Volontariato e Cooperazione Internazionale), l’associazione fornisce supporto a bambini con disabilità in contesti internazionali molto diversi.

Un’iniziativa per la Giornata Internazionale della Disabilità

Quest’anno, per la Giornata Internazionale della Disabilità, La Nostra Famiglia ha deciso di celebrare la giornata con un’iniziativa culturale: uno scrittore, Stefano D’Andrea, ha creato un racconto che può essere letto o ascoltato nell’interpretazione dell’attrice Carla Signoris. I proventi di questa iniziativa sono destinati al sostegno delle attività dell’associazione. Il racconto, intitolato “Il tempo che ci vuole”, è una storia che affronta la tematica della disabilità con sensibilità e realismo.

Per chi desidera supportare La Nostra Famiglia, è possibile fare una donazione attraverso il sito ufficiale, sostieni.lanostrafamiglia.it, dove sono disponibili informazioni sui progetti attivi in tutta Italia. Inoltre, l’associazione continua a coinvolgere la comunità locale attraverso eventi e mercatini, come quelli di Natale a Vedano Olona e Castiglione Olona, dove saranno presentati oggetti realizzati dai ragazzi dei centri di formazione.