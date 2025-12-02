La rinascita di Palazzo Visconti a Saronno parte dal cortile ma con un nuovo progetto

Un grande spazio, essenziale e multifunzionale, da usare tra pochi mesi per spettacoli, proiezioni, mercatini e mostre. Una pavimentazione nera semplicissima (e removibile), teli bianchi a chiudere i due lati e un “fondale” dove è raffigurata la struttura dell’antica facciata. Così si è presentato questa mattina ai giornalisti il cortile di Palazzo Visconti, teatro di un incontro con la stampa con cui la sindaca di Saronno Ilaria Pagani con il vicesindaco Mattia Cattaneo e gli assessori Maria Cornelia Proserpio, Lucy Sasso e Mauro Lattuada hanno illustrato il nuovo progetto, primo nucleo del piano di recupero dell’intera struttura. Ad illustrare la parte tecnica l’architetta Cristina Castiglioni.

L’obiettivo di questo intervento su Palazzo Visconti è quello di restituire ai cittadini di Saronno uno spazio pubblico nel cuore della città. Il progetto di recupero e riqualificazione del palazzo è molto impegnativo dal punto di vista economico e quindi l’idea della nuova Giunta è quello di iniziare a riaprire uno spazio all’interno del palazzo storico che possa essere utilizzato a breve, e la cui progettazione flessibile permetta la convivenza con i cantieri che man mano andranno avanti.

Lo spazio, che potrà ospitare circa 270 persone sedute, ha una pavimentazione a pannelli removibili che possono essere smontati e spostati in caso di lavori che interessino quella parte dell’edificio. Grandi teli bianchi delimitano il cortile e nascondono i ponteggi, mentre la facciata principale è riprodotta in bianco e nero e in dimensioni reali. I lavori sono in gran parte completati e l’obiettivo è quello di chiudere il cantiere entro il mese di gennaio.

«Stando qui si percepisce bene il potenziale che può avere uno spazio come questo – ha spiegato Ilaria Pagani – E’ evidente che c’è ancora molto da fare sulla struttura e sul progetto di riqualificazione del Palazzo Visconti, però entrando qui si vede bene che si tratta di uno spazio già vivibile che può dare un valore aggiunto alle attività culturali a Saronno. Mi immagino qui iniziative come “Sport al centro” o “Associazioni in piazza” che oggi vengono fatte in altri spazi e che qui potrebbero trovare una collocazione ideale, ma penso anche ad attività delle scuole di arte e musica della città. E’ un teatro all’aperto che credo abbia davvero un grande potenziale».

«E’ uno spazio bellissimo e con questi teli si prestano ad esempio a proiezioni – ha aggiunto l’assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio – Stiamo lavorando per portare qui il cinema all’aperto, ma anche un’iniziativa che permetterà di immergersi nella storia di Saronno e che sarà una sorpresa per il prossimo anno. Vorremmo anche farlo rivivere come spazio per le attività delle associazioni».

A disposizione di questo primo progetto e degli step successivi due bandi: uno da un milione di euro con fondi regionali e 400mila euro da un altro bando dei Distretti del Commercio, oltre a una quota di risorse proprie del Comune, approvata con l’ultima variazione di bilancio discussa in Consiglio comunale.

Fondi che sono stati utilizzati in parte anche per la bonifica degli spazi interni: «E’ sicuramente importante restaurare il palazzo – ha aggiunto Ilaria Pagani – ma anche evitare che la situazione della struttura peggiori. Quindi lavoriamo su due fronti: il recupero del bene che abbiamo ma anche il mantenimento dello stato dei luoghi per evitare che peggiori. Ci sono state delle intrusioni, che hanno comportato ulteriori spese per la bonifica delle aree interessate, ed è stato fatto un impianto di videosorveglianza per evitare il ripetersi di questi episodi».