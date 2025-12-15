Lavori in corso a Varese: stop al traffico in via Mulini Grassi fino a marzo

La via Mulini Grassi, strada di collegamento tra il Borgo di Olona e Sant’Ambrogio di Varese sarà chiusa al traffico per tre mesi, da oggi – 15 dicembre 2025 – al 15 marzo 2026. Causa della chiusura è il dissesto del muro di contenimento che costeggia la carreggiata. La decisione è stata presa dopo le segnalazioni dei Vigili del Fuoco e su richiesta della proprietà del muro, Carlsberg Italia, che dovrà eseguire gli interventi necessari di consolidamento. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni durante l’esecuzione dei lavori.

Il provvedimento prevede il divieto di transito per tutti i veicoli lungo l’intera via Mulini Grassi. Sarà possibile accedere solo parzialmente alla strada: da nord, da via Virgilio, fino al ponte sul fiume Olona, e da via Mulini Trotti fino al civico 92. La frazione Olona resterà comunque raggiungibile attraverso la SS 233 – via Mulini Trotti, che diventerà di fatto l’unico collegamento veicolare diretto. L’impresa incaricata dei lavori dovrà installare la segnaletica temporanea, indicare le deviazioni e informare i residenti, oltre a garantire percorsi protetti per i pedoni per tutta la durata del cantiere.

La chiusura della via Mulini Grassi avrà però ripercussioni importanti sulla viabilità da e verso la città, rendendo gli spostamenti più complicati soprattutto nelle ore di punta. Questo intervento, infatti, si va a sommare ai lavori già in corso in via Ca’ Bassa, che stanno creando pesanti rallentamenti lungo la SP3 – via dei Frontalieri, nel tratto che va dalla Folla di Malnate fino al Gaggiolo. Una situazione che rischia di congestionare ulteriormente un asse già critico, molto utilizzato sia dai pendolari sia dal traffico transfrontaliero.

La riapertura di via Mulini Grassi è prevista al termine dei lavori di consolidamento, salvo imprevisti o proroghe legate all’andamento del cantiere.