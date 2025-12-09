L’esperienza di Lerici piega la VON all’esordio in Serie B
I liguri incassano il bell'avvio di Varese ma nei periodi centrali piazzano il break decisivo (8-12). Esordio comunque incoraggiante per i ragazzi di Osigliani
Partenza in salita per la Varese Olona Nuoto nella partita di debutto da neopromessa nel campionato di Serie B maschile di pallanuoto. La squadra di coach Osigliani, che gioca le partite interne allo Sporting Center Bocconi di Milano (dopo la chiusura della Comunale “Fabiano”) viene superata per 12-8 dalla forte formazione ligure del Lerici che piazza i break decisivi nei due quarti centrali di partita.
Lerici nella scorsa stagione aveva dominato il girone arrivando imbattuta fino ai playoff e in questo campionato è ripartita forte, con le triplette di Priolo, Pellerano e Gatti a lasciare il segno contro una VON autrice comunque di una buona prestazione. Belli e De Michele (poker per il primo, tripletta per il secondo) sono stati gli uomini più prolifici tra i varesini che erano scattati bene in avvio (4-3 nel primo quarto) e che hanno lottato fino all’ultima sirena.
«La prima partita del campionato è andata abbastanza bene» conferma il capitano varesino Michele Drammis: «Abbiamo espresso un buon gioco. Peccato per il terzo tempo in cui ci siamo un po’ lasciati andare, però è tutta esperienza. Ci rifaremo nelle prossime partite: cerchiamo di lavorare bene per quello che sarà il grosso del campionato». Torneo che riprende sabato 13 con la trasferta di Genova contro il San Giorgio Waterpolo, vincente all’esordio (12-9) nel derby contro la Iren Locatelli.
Varese Olona Nuoto – Lerici Sport 8-12 (4-3, 1-4, 1-4, 2-1)
Varese: Brisca, Drammis, Sonzini, Filippo Belli 4, Fioravazzi, Federico Belli, De Michele 3, Gianfranceschi, Parma, Oleotti 1, Sciocco, Rabaini, Giaquinta, Pandolfo. All. Osigliani
Lerici: Cavo, Priolo 3, Reina, Gonfiantini, Casagrande, Pietra, Bonicelli 2, Damiani 1, Pellerano 3, Gatti 3, Avvenente, Ottazzi, Toracca, Ninfo.
