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Noi Moderati, Giusy Versace: “Diamo a Milano e Lombardia le risposte che meritano”

Alessandro Colucci riconfermato coordinatore regionale: “Orgogliosi del lavoro fatto”. La senatrice: “È il tempo di passare dalle idee ai fatti”

giusy versace

Si è svolto a Milano il congresso regionale di Noi Moderati che ha confermato Alessandro Colucci alla guida del coordinamento lombardo. Un momento politico che ha riunito dirigenti, eletti e militanti del partito, ma che ha rappresentato anche un’occasione di rilancio dell’azione sul territorio.

“Ringrazio della fiducia che mi è stata accordata dai delegati di Noi Moderati, ringrazio i dirigenti, gli eletti, gli iscritti e i militanti che sono la forza del nostro partito”, ha dichiarato Colucci, sottolineando come “la realtà politica che rappresentiamo parte da lontano e porta con sé un lungo lavoro di cui dobbiamo andare orgogliosi”. Il coordinatore regionale ha rivendicato il ruolo del partito nel centrodestra lombardo: “Siamo stati sempre determinanti nelle elezioni amministrative di Milano e di Regione Lombardia” e ha indicato la linea per il futuro, puntando a “rafforzarci sempre di più, andando avanti con impegno sui valori concreti”.

Nel suo intervento, Colucci ha inoltre evidenziato il lavoro di raccordo politico svolto: “Con il nostro congresso abbiamo riunito per la prima volta il tavolo del centrodestra lombardo” e ha lanciato un metodo di confronto stabile tra le forze della coalizione “per individuare soluzioni che uniscano, con l’obiettivo di costruire il programma per Milano”.

Dal palco è intervenuta anche la senatrice Giusy Versace, che ha posto l’accento sul radicamento del partito e sulle prospettive future. “In questi due anni ci siamo radicati e strutturati sul territorio. Siamo diventati una forza politica concreta, riconosciuta, che rafforza ogni giorno il centrodestra con proposte e idee”, ha affermato.

Versace ha richiamato anche il lavoro portato avanti all’interno del partito: “Il Gruppo Noi Moderati Donne, che ho l’onore di guidare, sta crescendo, incontro spesso in giro per l’Italia donne competenti e impegnate. Anche il Dipartimento Sport e Inclusione che guido, continua il suo lavoro”. Un impegno che, ha spiegato, proseguirà “anche qui in Lombardia accanto ad Alessandro Colucci e tutta la squadra lombarda”.

Guardando alle prossime sfide politiche, la senatrice ha sottolineato la necessità di un cambio di passo: “Non dobbiamo temere il confronto ed è arrivato il tempo di essere più coraggiosi e di passare dalle idee ai fatti”. Quindi l’appello alla partecipazione: “Per proseguire il cammino abbiamo bisogno anche di voi, delle vostre idee e del vostro impegno”.

Infine, gli auguri di buon lavoro al coordinatore riconfermato e alla squadra lombarda, con un messaggio che guarda al futuro: “Ripartiamo da questa bellissima giornata, per dare a Milano e alla Lombardia le risposte che meritano”.

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Pubblicato il 18 Aprile 2026
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