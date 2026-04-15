La Varese creativa protagonista alla Milano Design Week 2026

Dal Brera Design District alle hall di Fieramilano Rho: la settimana più attesa del design internazionale comincia lunedì 2o aprile e prosegue fino al 26. Tra i protagonisti del Salone e del Fuorisalone 2026 ci sono nomi e aziende che affondano profondamente le loro radici nel territorio varesino.

La storia più grande, in termini di palcoscenico internazionale, porta la firma di Mauro Porcini. Nato a Gallarate nel 1975 e cresciuto a Varese, è oggi il primo Chief Design Officer nella storia di Samsung Electronics — una posizione che ricopre dall’aprile 2025, guidando la funzione di design globale di uno dei gruppi più influenti al mondo nel settore dell’elettronica di consumo. Partito da Seoul per arrivare a Milano (e ai laghi prealpini), Lunedì 20 aprile inaugura al Superstudio Più di via Tortona l’installazione immersiva Design is an Act of Love, definita il manifesto di Samsung alla Milano Design Week: un percorso che esplora come un design centrato sull’uomo possa rendere la tecnologia una presenza più personale e significativa nella vita quotidiana, attraverso il dialogo tra concept sperimentali e prodotti commerciali.

BTicino invece, la cui sede storica è a Varese città ma è ormai una multinazionale, è presente al Fuorisalone con una strategia distribuita su più location milanesi. L’azienda presenta le nuove finiture Monochrome — Champagne, Steel e Bronze — della linea Living Now, caratterizzate da un approccio monocromatico e metallizzato. Tre gli allestimenti principali: lo Smart Apartment negli spazi di Archiproducts Milano (via Tortona 31), dove i visitatori potranno sperimentare una casa completamente connessa con luci, automazioni e videocitofonia controllabili anche da remoto; il progetto sensoriale Animale Sociale di Casaornella nel distretto 5Vie, curato da Maria Vittoria Paggini; e il Geberit Experience Center.

Da Besnate arriva la storia più densa sul piano culturale. La Saporiti Italia è protagonista della mostra 100+1. Alberto Rosselli x Saporiti Italia, allestita al Museo ADI del Design di Milano, che celebra i 101 anni dalla nascita di Alberto Rosselli — primo presidente dell’ADI e Compasso d’Oro alla carriera nel 1987 — ripercorrendo il lungo sodalizio con l’azienda, di cui fu art director dal 1966 al 1976. Il pezzo d’apertura è un’installazione di quindici metri del divano modulare Dune, affiancata da cento poltroncine Jumbo reinterpretate in fibra di basalto da dieci studi di architettura internazionali, tra cui Massimiliano e Doriana Fuksas e Park Associati. A completare il percorso, disegni originali, filmati d’archivio e la celebre Casa Mobile realizzata per la mostra Italy: the New Domestic Landscape al MoMA nel 1972.

Roda, azienda di Gavirate specializzata nell’arredo outdoor, espone al Salone del Mobile di Fieramilano Rho — hall 22, stand A04 — con Open Frame, stand progettato da Piero Lissoni in cui luce, verde e architettura si fondono sciogliendo il confine tra interno ed esterno. Le nuove collezioni comprendono DELPHI di Gordon Guillaumier, reinterpretazione contemporanea della seduta intrecciata; VELA, firmata da m2atelier; e NIDIA di Dordoni Studio, scaffale outdoor modulare ed elegante.

Chiude il (sicuramente incompleto) quadro varesino Gianluigi Roman, designer di Samarate formatosi al Politecnico di Milano. Nello spazio Sanfermosette di via San Fermo 7, nel cuore del Brera Design District, ha costruito un progetto corale che mette insieme il giovane imprenditore Giulio Mazzotta (Edilmarmi, marmeria calabrese) e Fabio Serratore di FMetal, specialista nella lavorazione dei metalli: il risultato sono collezioni di arredi e accessori in cui la pesantezza del marmo incontra la precisione tecnica del metallo. Roman ha inoltre curato la direzione artistica di EO LUX — acronimo di Elemento Outdoor e Lusso — sistema modulare per cucine esterne in alluminio e gres porcellanato. L’allestimento è visitabile dal 21 al 26 aprile, dalle 9.30 alle 19.30.