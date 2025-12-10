Luci di Natale e presepe, fascino natalizio a Villa Recalcati

La Provincia di Varese ha inaugurato lunedì 8 dicembre l’edizione 2025 di “Luci d’Insubria”, dando ufficialmente il via alle celebrazioni natalizie con la tradizionale accensione nel cortile d’onore di Villa Recalcati.

L’edizione 2025 di Luci d’Insubria prevede un allestimento completamente rinnovato realizzato con luci Led a basso consumo. L’installazione, realizzata con fasci di luce e tende luminose, è programmata con accensione temporizzata per garantire efficienza energetica nel pieno rispetto del patrimonio storico della Villa.

Protagonista dell’installazione è la fontana del cortile d’onore, illuminata da proiezioni dinamiche e giochi di riflessi sull’acqua, capaci di creare atmosfere suggestive e un forte impatto scenografico. Una scelta voluta per valorizzare uno degli elementi più iconici dell’ingresso della sede della Prefettura e della Provincia di Varese, senza interventi invasivi e con tecnologie a basso impatto ambientale.

La serata è stata anche la prima occasione per visitare il presepe allestito nell’atrio della villa, una tradizione che si rinnova ogni anno e che rappresenta un elemento identitario delle Festività dell’Ente. Segno di pace e speranza, il presepe è composto da statue dai colori morbidi e dall’espressione realistica, che si distribuiscono lungo un ampio allestimento arricchito da un’illuminazione dedicata. Una rappresentazione tradizionale e scenografica, ben visibile anche dal cortile d’onore, e che rimane aperta al pubblico a ingresso libero dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 16 e il venerdì dalle 10 alle 13.

Nei pressi del presepe, nell’atrio della Villa, è stato collocato anche l’“Albero della Sicurezza”, un’installazione artistica interattiva messa a disposizione della cittadinanza per tutto il periodo natalizio. L’opera, già esposta lo scorso ottobre ai Giardini Estensi in occasione del “Villaggio della Sicurezza 2025”, rappresenta simbolicamente la volontà di far crescere e rendere più florido e condiviso il tema della sicurezza. I visitatori potranno contribuire al suo sviluppo scrivendo su una delle foglie verdi in cartoncino — disponibili in loco — una frase, un pensiero o un’idea che risponda alla domanda: “…mi sentirei più sicuro se…”. Ogni foglia aggiunta arricchirà l’albero, rendendolo più verde e folto e testimoniando l’impegno collettivo verso una comunità più consapevole e sicura.

Al termine dell’accensione si è svolto un momento conviviale aperto alla cittadinanza, che ha completato l’appuntamento inaugurale in un clima di condivisione e attesa delle festività.

La Provincia di Varese accompagnerà il pubblico per tutto il periodo natalizio con un messaggio di sostenibilità e valorizzazione del patrimonio storico locale con una serie di iniziative culturali e musicali fino al nuovo anno: