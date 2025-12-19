Mastini, si può fare: a Varese arriva la capolista Caldaro

Sarà un match cruciale quello che vedrà i Mastini sfidare Caldaro tra le mura amiche dalle 18,30 di sabato 20 dicembre. Una partita significativa per diversi motivi, in primis per il morale: una vittoria darebbe nuova linfa, soprattutto mentale, a una squadra che nelle ultime settimane ha faticato a ritrovare brillantezza. Un successo sarebbe prezioso anche in ottica Coppa Italia (in programma il 9 e l’11 gennaio alla Santa Giulia Ice Hockey Arena), obiettivo assolutamente alla portata di Varese.

I posti disponibili sono quattro, anzi tre: uno è praticamente già assegnato proprio a Caldaro, squadra che fin dall’inizio del campionato ha saputo imporsi con solidità, compattezza e cinismo, mantenendo il comando della classifica sin dalle prime giornate. Per gli altri accessi, la lotta è serrata: Alleghe è a quota 36 punti, Varese a 33 seguita da Appiano con 31, quindi Fassa e Aosta rispettivamente con 25 e 24 punti. Una corsa apertissima, come non si vedeva da anni.

Tornando alla prossima sfida, l’impegno è di quelli davvero difficili: i Lucci si presentano sotto la volta del Acinque Ice Arena con un ruolino di tutto rispetto; 14 vittorie in 17 partite, con la miglior difesa del campionato, avendo incassato appena 35 reti. Un dato che stride con la difficoltà dei Mastini a concretizzare quanto creato in fase offensiva, se si pensa che con Caldaro le costruzioni offensive saranno certamente più problematiche e che – per quanto visto sino a ora – i gialloneri non dispongono dell’arma del power play. Il dato parla del 14,8% di gol realizzati in superiorità (in relazione alle occasioni avute), rispetto al 23,5% dei Lucci.

Per Varese, quindi, sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio mantenendo alta la concentrazione: se segnare non sarà facile, sarà altrettanto importante fare molta attenzione in difesa, vista la pericolosità della coppia finlandese Alanne–Saha e del veterano Wieser. I tre, insieme, hanno realizzato quasi la metà dei gol complessivi della formazione altoatesina.

Tra i pali ci sarà con ogni probabilità Filippo Matonti, che rientra in giallonero dopo l’esperienza in azzurro con la Nazionale Under 20, prendendo il posto di Pisarenko, che forse sta giocando la sua peggior stagione di sempre. In infermeria restano Vanetti e Piroso, due pedine chiave in un match come il prossimo, di cui coach Da Rin dovrà fare a meno. Ancora una volta, servirà il vero uomo in più: lo straordinario pubblico giallonero, capace con il proprio calore di spingere la squadra oltre ogni limite. L’appuntamento è per una serata che promette emozioni forti: perché, sì, si può fare.

IHL (18a giornata, sabato 20 dicembre)

PROGRAMMA: Bressanone – Aosta (ore 18); VARESE – Caldaro (18,30); Alleghe – Pergine, Valdifiemme – Appiano, Fassa – Feltre, Valpellice – Dobbiaco (20,30).

CLASSIFICA: Caldaro 44; Alleghe 36; VARESE 33; Appiano 31 || Fassa 25; Aosta 24; Pergine 22; Bressanone 20; Valdifiemme 19; Feltre 13; Dobbiaco 9.