Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

Meazza e Soldano, due sguardi a confronto: la fotografia tra lentezza e velocità

Giovedì 8 gennaio alle 21 a Materia l’incontro promosso dal Foto Club Varese APS: Carlo Meazza e Gigi Soldano raccontano due modi opposti e complementari di guardare il mondo attraverso l’obiettivo

Materia Varesenews

Due sguardi, due ritmi, un’unica passione: la fotografia. Giovedì 8 gennaio alle ore 21 a Materia il Foto Club Varese APS propone una serata dedicata al dialogo tra immagini e visioni, mettendo a confronto la “lentezza” e la “velocità” attraverso il lavoro di Carlo Meazza e Gigi Soldano.

Meazza, fotografo di luoghi e persone, ha costruito negli anni un linguaggio attento all’attesa, all’osservazione e alla relazione con il soggetto. Le sue immagini nascono da un tempo dilatato, in cui lo spazio e l’umanità che lo abita vengono raccontati con sensibilità e profondità, restituendo atmosfere intime e riflessive.

All’opposto, ma solo in apparenza, il percorso di Gigi Soldano, specializzato in fotografia motoristica. Le sue immagini attraversano piste, circuiti e deserti di tutto il mondo, catturando la potenza del movimento, l’adrenalina della competizione e l’istante decisivo in cui la velocità diventa forma. Uno sguardo allenato a cogliere l’attimo, dove precisione tecnica e istinto sono fondamentali.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Materia si trova in via confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno. 

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.