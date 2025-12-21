Meazza e Soldano, due sguardi a confronto: la fotografia tra lentezza e velocità

Due sguardi, due ritmi, un’unica passione: la fotografia. Giovedì 8 gennaio alle ore 21 a Materia il Foto Club Varese APS propone una serata dedicata al dialogo tra immagini e visioni, mettendo a confronto la “lentezza” e la “velocità” attraverso il lavoro di Carlo Meazza e Gigi Soldano.

Meazza, fotografo di luoghi e persone, ha costruito negli anni un linguaggio attento all’attesa, all’osservazione e alla relazione con il soggetto. Le sue immagini nascono da un tempo dilatato, in cui lo spazio e l’umanità che lo abita vengono raccontati con sensibilità e profondità, restituendo atmosfere intime e riflessive.

All’opposto, ma solo in apparenza, il percorso di Gigi Soldano, specializzato in fotografia motoristica. Le sue immagini attraversano piste, circuiti e deserti di tutto il mondo, catturando la potenza del movimento, l’adrenalina della competizione e l’istante decisivo in cui la velocità diventa forma. Uno sguardo allenato a cogliere l’attimo, dove precisione tecnica e istinto sono fondamentali.

Materia si trova in via confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.