Natale 2025 al cinema: ecco i film nelle sale

Una programmazione varia quella al cinema per Natale 2025. Accanto ai grandi titoli capaci di attrarre il pubblico delle feste, il cartellone di quest’anno propone una selezione più articolata, con una presenza significativa di drammi, cinema d’autore e produzioni internazionali, riducendo il peso delle tradizionali commedie natalizie.

I grandi titoli del periodo natalizio

A dominare la scena sarà Avatar: Fuoco e Cenere, nuovo capitolo della saga diretta da James Cameron, destinato a catalizzare l’attenzione del pubblico e a occupare un ruolo centrale nella programmazione dei cinema di Varese. Il film rappresenta la proposta più spettacolare del Natale 2025, confermando la forza attrattiva del franchise.

Sul versante italiano, il 25 dicembre segna il ritorno in sala di Checco Zalone con Buen Camino. A cinque anni da Tolo Tolo, l’attore torna a collaborare con Gennaro Nunziante, puntando nuovamente su una formula che in passato ha garantito risultati record al botteghino.

Già dall’11 dicembre è invece in programmazione Norimberga, imponente ricostruzione del processo ai gerarchi nazisti. Il film, sostenuto dalla prova di Russell Crowe nel ruolo di Hermann Göring, si colloca tra le produzioni più ambiziose del periodo ed è presente anche nelle sale varesine come alternativa di forte impatto storico e drammatico.

Animazione, anime e cinema per famiglie

Accanto ai titoli di maggiore richiamo, il Natale 2025 offre spazio anche a proposte più intime e a opere d’animazione. Gioia mia racconta una storia familiare ambientata in Sicilia, mentre dal panorama europeo arrivano film come La piccola Amélie e Tony, Shelley e la luce magica, pensati per un pubblico trasversale.

Particolarmente rilevante la presenza degli anime, sempre più centrali nel mercato cinematografico: dall’8 dicembre è in sala Jujutsu Kaisen: Esecuzione, evento che unisce il finale della seconda stagione e l’avvio della terza. A questo si affianca Lupin the IIIRD – La stirpe immortale, primo lungometraggio animato in 2D dedicato a Lupin ad arrivare al cinema dopo trent’anni, inserito anche nella programmazione dei cinema di Varese.

Per i più piccoli segnaliamo anche Un topolino sotto l’albero, un cartoon per tutta la famiglia.

Drammi, documentari e cinema d’autore

Il cartellone natalizio del 2025 si caratterizza per una forte presenza di film drammatici e opere d’autore. È già in programmazione Attitudini: nessuna, documentario dedicato ad Aldo, Giovanni e Giacomo, che ripercorre la carriera del trio comico attraverso materiali d’archivio e testimonianze, rappresentando una delle poche proposte italiane di tono più leggero. Dal Festival di Venezia arriva invece Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, Leone d’Oro dell’ultima edizione della Mostra, inserito anche nella programmazione varesina più attenta al cinema d’essai.

Completano il quadro Song Sung Blue – Una melodia d’amore, film musicale che racconta la storia della tribute band di Neil Diamond Lightning & Thunder, con Hugh Jackman e Kate Hudson protagonisti di un racconto che intreccia musica, memoria e relazioni familiari.