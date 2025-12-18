“Natale in Musica”, a Ceriano Laghetto gli auguri con la Consulta Dal Pozzo
L'appuntamento è per sabato 20 dicembre a partire dalle 20,30 al Centro civico di via Carso, con la musica del gruppo DPB- Italian Rock Band e del Coro della Chiesa della frazione Dal Pozzo
Sabato 20 dicembre la Consulta Dal Pozzo di Ceriano Laghetto organizza “Natale in Musica”, una serata di festa e di auguri che si terrà a partire 20,30 al Centro Civico Dal Pozzo di via Carso 35.
Durante la serata, gli ospiti potranno immergersi nel repertorio natalizio classico, accompagnato da molte altre sorprese musicali. L’evento vedrà la partecipazione del gruppo DPB- Italian Rock Band e del Coro della Chiesa della frazione Dal Pozzo, che insieme daranno vita a un’atmosfera calda e coinvolgente, perfetta per entrare nello spirito delle feste.
Non mancheranno i tradizionali dolci natalizi: panettone e pandoro saranno offerti a tutti i presenti. Ingresso libero
