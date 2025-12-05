Natale in Piazza a Lugano, tanti eventi fino al 6 gennaio

Prosegue a Lugano l’atmosfera festosa di Natale in Piazza, la grande manifestazione che fino al 6 gennaio trasforma il centro cittadino in un villaggio natalizio con mercatini, chalet gastronomici, animazioni e le attrazioni del Parco Ciani, tra pista di pattinaggio e minigolf sul ghiaccio.

Dal 8 al 14 dicembre è in programma una settimana densa di appuntamenti per il pubblico di tutte le età.

Incontri speciali e tradizioni sul lago

Pattinare con l’Hockey Club Lugano – Sabato 13 dicembre

Dalle 14 alle 16, i giocatori dell’HCL incontreranno i tifosi sulla pista dell’Ice Village per un pomeriggio dedicato a foto, autografi e pattinate condivise.

Accensione del Presepe Sommerso – Domenica 14 dicembre ore 17

In Rivetta Tell verrà inaugurato il suggestivo Presepe Sommerso, con statue fluttuanti posate nelle acque del Lago di Lugano dagli Amici del Presepe Sommerso.

La statuetta di Gesù Bambino arriverà dal lago accompagnata da sub e barche illuminate, creando uno dei momenti più evocativi dell’intero programma.

Appuntamenti dedicati ai bambini

Il cartellone si arricchisce di spettacoli e laboratori creativi pensati per il pubblico più giovane.

“Penny e il primo fiocco di neve” – Lunedì 8 dicembre ore 15 (Teatro FOCE)

Lo spettacolo di e con Marta Zotti racconta le avventure della piccola Penny, che partendo per la foresta scoprirà il valore dell’attesa e del tempo.

Ingresso gratuito e senza prenotazione. Età consigliata: dai 3 anni.

Laboratori all’Ideatorio di Cadro – 13 e 14 dicembre

Due giornate dedicate alla creatività con laboratori per realizzare biglietti di Natale animati, in collaborazione con Natale in Piazza.

Info: ideatorio.usi.ch

Museo in erba – Domenica 14 dicembre

Il museo propone tre attività:

Laboratorio sull’arte dell’incarto regalo

Baby atelier per bambini dai 2 ai 3 anni

Info: museoinerba.com

“La Regina delle Nevi – Battaglia finale” – Domenica 14 dicembre ore 16 (Teatro FOCE)

La rassegna Senza Confini del Teatro Pan e LAC edu porta in scena lo spettacolo della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, liberamente ispirato ad Andersen.

Grazie ad artifici scenotecnici, illuminotecnica e proiezioni 3D, lo spettacolo moltiplica i piani narrativi offrendo una lettura poetica e contemporanea del tempo.

Prevendite: luganolac.ch

Musica, cultura e incontri in città

Programmi RSI in diretta

Da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 19, lo Chalet RSI è live da Piazza della Riforma con Tempo Reale (Rete Uno) e I Cialtroni (Rete Tre). Il pubblico può incontrare le voci più note dell’emittente.

Concerti corali di “A Christmas Carol” – 8 e 14 dicembre

Nelle chiese di S. Antonio, S. Carlo, S. Maria degli Angioli, S. Rocco e Immacolata si terranno brevi concerti dedicati ai canti natalizi.

Concerto USI Voices – Giovedì 11 dicembre

Il coro amatoriale USI Voices si esibirà in Piazza Cioccaro dalle 18.30.

Mostra fotografica al Quartiere Maghetti – Sabato 13 dicembre ore 17

Apertura della collettiva “Di stupore e di gioia”, accompagnata da un aperitivo.

Pomeriggio con i poeti – Domenica 14 dicembre, 14.30-17.30

Sempre al Quartiere Maghetti, incontro con quattro poeti – Francesca Auguadri, Roberto Bernasconi, Gilberto Isella e Paola Laffranchini – per un viaggio nel mondo della parola e della poesia.

“Piazza la Fondue” – Domenica 14 dicembre

Ritorna in Piazza Rezzonico l’evento conviviale dedicato alla fondue, dalle 12. I posti disponibili sono esauriti.

Mercatini, chalet gastronomici e proiezioni

Mercatino di Natale

Via Nassa, Piazzetta Maraini, Piazza Dante, Via Luvini

27.11 – 23.12.2025 | 10:00–18:00

24.12 | 10:00–17:00

Piazza Manzoni

27.11.2025 – 06.01.2026

Orari variabili (chiuso 25.12)

Chalet gastronomici – Piazza della Riforma

27.11.2025 – 04.01.2026

Orari estesi nei weekend e prefestivi.

Proiezioni – Piazza della Riforma

28.11.2025 – 06.01.2026 | 17:00–01:00

Ice Village e minigolf sul ghiaccio – Parco Ciani

27.11 – 22.12.2025

Orari differenziati nei giorni feriali e festivi.

Dal 23.12 al 6.01, apertura tutti i giorni 10:00–21:00.

Dal 7.01 al 1.02.2026, attività nei weekend e mercoledì.

In caso di maltempo, pista e minigolf restano chiusi.

Il parco chiude alle 22.30.

Informazioni e programma completo

Tutti gli appuntamenti sono disponibili su nataleinpiazza.ch.

Per informazioni:

Città di Lugano – Eventi e congressi

pr.eventi@lugano.ch | +41 58 866 74 46

luganoeventi.ch – nataleinpiazza.ch