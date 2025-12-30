Varese News

Varese Laghi

Nazisti alla Pro Loco. Paura ad alta quota. L’architetto skater

Le notizie di fine anno in circa 10 minuti

demolizione skatepark legnano


Ha fatto scalpore la notizia dei 500 naziskin provenienti da vari paesi europei che si sono ritrovati in un locale della Pro Loco di Lonate Pozzolo per festeggiare. Alcuni feriti e tanta paura sulla funivia di Macugnaga dove la cabina è andata a sbattere contro il muro della stazione di arrivo. Infine raccontiamo la storia dell’architetto skater di Busto Arsizio che ha disegnato il nuovo skatepark cittadino. In mezzo tante altre notizie che spaziano dall’Alto Milano al confine con la Svizzera. Il bestiario del giorno è dedicato al gallo Coco del cimitero di Cedrate.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.