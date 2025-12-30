Nazisti alla Pro Loco. Paura ad alta quota. L’architetto skater
Le notizie di fine anno in circa 10 minuti
Ha fatto scalpore la notizia dei 500 naziskin provenienti da vari paesi europei che si sono ritrovati in un locale della Pro Loco di Lonate Pozzolo per festeggiare. Alcuni feriti e tanta paura sulla funivia di Macugnaga dove la cabina è andata a sbattere contro il muro della stazione di arrivo. Infine raccontiamo la storia dell’architetto skater di Busto Arsizio che ha disegnato il nuovo skatepark cittadino. In mezzo tante altre notizie che spaziano dall’Alto Milano al confine con la Svizzera. Il bestiario del giorno è dedicato al gallo Coco del cimitero di Cedrate.
