Nonsolopane si prepara al Natale di carità

Sono in atto nella unità operativa DONO i preparativi per il Natale. L’esperienza ormai decennale del laboratorio nato per trasformare la frutta in conserve per poi donarle alle persone bisognose, continua anche sotto le feste con il desiderio anche di rinnovare la varietà dei prodotti.

I volontari sono coadiuvati dalla presenza di Alessandro Garzillo – noto chef stellato varesino – che si coinvolge ormai da tempo nella preparazione di nuove ricette.

Un’ esperienza di gratuità che mette all’opera anche la creatività avendo a cuore tante persone bisognose seguite da Nonsolopane.

«Per me è molto emozionante partecipare a questa iniziativa – dice chef Garzillo – sia per il contatto umano e gli incontri sia per il fine di questa iniziativa, ovvero aiutare i più bisognosi e far conoscere l’opera meritoria del Banco Nonsolopane».

Chef Garzillo in occasione del Natale ha firmato una nuova specialità fresxa e profumata che si chiama Pinkly: pompelmo rosa, lemon grass e riduzione al basilico.

Alcune di queste marmellate verranno offerte al pubblico nell’ormai tradizionale Temporary Shop di corso Matteotti a VARESE nel periodo natalizio dal 6 al 23 dicembre. Iniziativa condivisa sempre con Fondazione AVSI, realtà che si occupa di progetti di aiuto internazionali nelle zone più difficili del mondo.

Nello spazio di vendita si potranno acquistare le Marmellate DONO e i presepi artistici e altri prodotti alimentari il cui ricavato andrà a sostegno dei progetti della Campagna Tende AVSI 2025/2026.