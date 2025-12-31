“Occhi di libellula”, TEDxSaronno guarda al 2026 e svela il tema della prossima edizione

Un augurio per il nuovo anno che diventa anche occasione di riflessione sul tempo che stiamo vivendo e su quello che ci attende. TEDxSaronno saluta l’arrivo del 2026 con un messaggio che invita a rallentare lo sguardo e a tornare all’essenziale: le relazioni, il tempo condiviso, la capacità di compiere scelte consapevoli in un mondo sempre più veloce e rumoroso.

Nel messaggio diffuso in questi giorni, il team che lavora alla nuova edizione dell’evento ripercorre le tensioni che hanno segnato il 2025, un anno caratterizzato da profondi cambiamenti e da un’accelerazione senza precedenti. Dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale, sempre più pervasiva, al ripetersi di eventi climatici estremi, fino a equilibri geopolitici sempre più fragili, il quadro globale appare complesso e instabile.

Proprio da questa complessità nasce il tema scelto per la prossima edizione del TEDxSaronno, in programma nel 2026: “Occhi da libellula”. Un’immagine evocativa che richiama la capacità di osservare il mondo da più prospettive, di cogliere i dettagli senza perdere la visione d’insieme, di muoversi con leggerezza all’interno del cambiamento.

Secondo TEDxSaronno, il 2026 chiede un approccio diverso rispetto al passato: non tanto correre più velocemente, quanto imparare a guardare meglio. “Occhi da libellula” diventa così una metafora per leggere la complessità del presente e per affrontare l’incertezza come uno spazio di possibilità, in cui solo chi sa osservare con occhi nuovi può prosperare ed evolvere.

Con questo annuncio, TEDxSaronno apre ufficialmente il percorso verso la prossima edizione, confermando la volontà di proporre temi capaci di interrogare il presente e di offrire chiavi di lettura originali per comprendere il mondo che cambia.

Foto di Gundula Vogel da Pixabay