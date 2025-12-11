Varese News

“Orientati al futuro”: al MA*GA l’evento sull’orientamento e le sfide della scuola contemporanea

Martedì 17 dicembre, dalle 14.30 alle 18, nella prestigiosa Sala Arazzi Ottavio Missoni del museo di Gallarate il nuovo appuntamento promosso da Dirigentiscuola e dedicato al tema dell’orientamento scolastico

maga gallarate

Si terrà martedì 17 dicembre, dalle 14.30 alle 18, nella prestigiosa Sala Arazzi Ottavio Missoni del museo MA*GA di Gallarate, “Orientati al futuro”, il nuovo appuntamento promosso da Dirigentiscuola e dedicato al tema dell’orientamento scolastico. Un evento formativo rivolto a dirigenti e personale delle scuole, pensato per approfondire le questioni più attuali del sistema educativo: dalla riforma degli ordinamenti all’alternanza scuola-lavoro, fino alle discipline stem e al ruolo dell’innovazione digitale.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con MR Digital e con Hic – Hub Istituti Culturali Città di Gallarate, con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Gallarate. Media partner la testata specializzata “La voce della scuola”.

Obiettivi e contenuti dell’incontro

“Orientati al futuro” vuole offrire strumenti concreti per rendere più efficaci le azioni di orientamento tra i cicli scolastici e nella transizione verso il mondo del lavoro, sostenendo gli studenti nella scelta del proprio percorso formativo e professionale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Gallarate Andrea Cassani, della direttrice del museo Emma Zanella, dei direttori generali degli uffici scolastici regionali Luciana Volta (Lombardia) e Marco Bussetti (Veneto), e del presidente nazionale di Dirigentiscuola Attilio Fratta, la giornata entrerà nel vivo sotto la moderazione di Diego Palma, direttore de “La voce della scuola”.

Aprirà i lavori Ettore Acerra, direttore generale della direzione per l’istruzione tecnica e professionale del ministero, con un intervento sulla “filiera 4+2” e sulla nuova riforma degli istituti tecnici. Seguirà uno spazio dedicato alla valutazione dei dirigenti scolastici e al tema dell’innovazione digitale applicata ai progetti di orientamento, con un approfondimento sull’intelligenza artificiale a cura di Andrea Papini di MR Digital.

Molto atteso anche il contributo del ricercatore della Fondazione Agnelli Giovanni Piumatti, che presenterà “Futuri”, un percorso pensato per aiutare i docenti della scuola secondaria di primo grado a costruire progetti triennali di orientamento efficaci.

Durante il pomeriggio sarà inoltre presentata l’offerta formativa del museo MA*GA dedicata alle scuole secondarie di primo grado, a cura di Lorena Giuranna, responsabile del dipartimento educazione al patrimonio.

La giornata si concluderà con un momento conviviale nel foyer del museo, con aperitivo e saluti finali.

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
