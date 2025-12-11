“Orientati al futuro”: al MA*GA l’evento sull’orientamento e le sfide della scuola contemporanea
Martedì 17 dicembre, dalle 14.30 alle 18, nella prestigiosa Sala Arazzi Ottavio Missoni del museo di Gallarate il nuovo appuntamento promosso da Dirigentiscuola e dedicato al tema dell’orientamento scolastico
Si terrà martedì 17 dicembre, dalle 14.30 alle 18, nella prestigiosa Sala Arazzi Ottavio Missoni del museo MA*GA di Gallarate, “Orientati al futuro”, il nuovo appuntamento promosso da Dirigentiscuola e dedicato al tema dell’orientamento scolastico. Un evento formativo rivolto a dirigenti e personale delle scuole, pensato per approfondire le questioni più attuali del sistema educativo: dalla riforma degli ordinamenti all’alternanza scuola-lavoro, fino alle discipline stem e al ruolo dell’innovazione digitale.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con MR Digital e con Hic – Hub Istituti Culturali Città di Gallarate, con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Gallarate. Media partner la testata specializzata “La voce della scuola”.
Obiettivi e contenuti dell’incontro
“Orientati al futuro” vuole offrire strumenti concreti per rendere più efficaci le azioni di orientamento tra i cicli scolastici e nella transizione verso il mondo del lavoro, sostenendo gli studenti nella scelta del proprio percorso formativo e professionale.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Gallarate Andrea Cassani, della direttrice del museo Emma Zanella, dei direttori generali degli uffici scolastici regionali Luciana Volta (Lombardia) e Marco Bussetti (Veneto), e del presidente nazionale di Dirigentiscuola Attilio Fratta, la giornata entrerà nel vivo sotto la moderazione di Diego Palma, direttore de “La voce della scuola”.
Aprirà i lavori Ettore Acerra, direttore generale della direzione per l’istruzione tecnica e professionale del ministero, con un intervento sulla “filiera 4+2” e sulla nuova riforma degli istituti tecnici. Seguirà uno spazio dedicato alla valutazione dei dirigenti scolastici e al tema dell’innovazione digitale applicata ai progetti di orientamento, con un approfondimento sull’intelligenza artificiale a cura di Andrea Papini di MR Digital.
Molto atteso anche il contributo del ricercatore della Fondazione Agnelli Giovanni Piumatti, che presenterà “Futuri”, un percorso pensato per aiutare i docenti della scuola secondaria di primo grado a costruire progetti triennali di orientamento efficaci.
Durante il pomeriggio sarà inoltre presentata l’offerta formativa del museo MA*GA dedicata alle scuole secondarie di primo grado, a cura di Lorena Giuranna, responsabile del dipartimento educazione al patrimonio.
La giornata si concluderà con un momento conviviale nel foyer del museo, con aperitivo e saluti finali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.