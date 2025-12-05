Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? “Scelta assurda”

Una collocazione «palesemente assurda, scomoda per i cittadini, lontana dai luoghi frequentati e problematici, come il centro e la stazione, lontanissima dai rioni della collina e da quelli a Nord». Il Pd gallaratese boccia la soluzione del nuovo comando di Polizia Locale da collocare alla ex sede Amsc in via Aleardi, estremo confine Sud della città.

Sulla decisione nel centrodestra si è aperto uno scontro frontale dentro la maggioranza, con il sindaco Cassani che fa intendere che non passerà senza conseguenze il comunicato con cui FdI ha criticato la scelta e puntato i piedi su un correttivo “non negoziabile”.

Il Pd, con il comunicato, non entra nel tema politico dello scontro nel centrodestra. Ma invece punta il dito su altro: le motivazioni di “risparmio” che sarebbero alle spalle della scelta e anche la spesa di «50.625,12 ad un architetto [per] la progettazione esecutiva del trasferimento della sede della Polizia Locale a villa Marelli, in via Volta». Che secondo il Pd sarebbe stata invece – quella sì – la «scelta sensata».

Di seguito il comunicato integrale del Gruppo consiliare Pd

Dopo mesi di valutazioni, attese e promesse la maggioranza di centrodestra ha cambiato opinione: la Polizia Locale di Gallarate si trasferirà al confine con Busto Arsizio. Dopo avere regalato agli amici bustocchi la sede del nuovo ospedale la giunta Cassani ha probabilmente deciso di migliorare anche la sicurezza degli abitanti di Busto Arsizio, a danno dei gallaratesi. La collocazione della Polizia Locale nell’estrema periferia di Madonna in Campagna, proprio vicino al nuovo ospedale, è infatti palesemente assurda.

E ’infatti scomoda per i cittadini, lontana dai luoghi frequentati e problematici, come il centro e la stazione, lontanissima dai rioni della collina (Ronchi e Crenna) e da quelli a nord (Cascinetta, Caiello e Cedrate). Per queste chiarissime criticità né la Polizia di Stato né i Carabinieri hanno mai considerato opportuno un loro trasferimento nell’ex sede AMSC in via Aleardi.

Con la determinazione dirigenziale n. 452 del 23 giugno 2025, il Comune aveva affidato per un valore di € 50.625,12 ad un architetto la progettazione esecutiva del trasferimento della sede della Polizia Locale a villa Marelli, in via Volta, un luogo sensato in quanto baricentrico nella città: perché si è cambiata idea nonostante i soldi pubblici già stanziati?

Forse perché si è valutato che via Aleardi è la soluzione più economica? Forse perché Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e le civiche di centrodestra, che hanno ritenuto prioritario indebitarsi per 7milioni di euro con un mutuo per realizzare un nuovo palazzetto dello sport, adesso devono risparmiare su tutto? Oppure per quale altra insondabile ragione?

Qualunque sia la risposta il dato è che la priorità alla sicurezza, sempre decantata dal sindaco pro tempore e dai suoi docili sostenitori, viene messa in soffitta. E Fratelli di Italia, oggi, si accontenta di chiedere la strapuntino di uno sportello per i cittadini in centro, giusto per tentare di salvare la faccia.

Insomma tante, troppe parole ma zero fatti e zero sicurezza per Gallarate.

Il gruppo consiliare PD di Gallarate