Premio Sole d’Oro 2025: riconoscere chi costruisce diritti

Per il ventiseiesimo anno consecutivo CSV Insubria promuove il Premio Sole d’Oro, dedicato a volontarie, volontari, associazioni, gruppi e giovani che con il loro impegno contribuiscono a rendere effettivi i diritti delle persone e delle comunità.

La cerimonia si terrà sabato 6 dicembre 2025, dalle 10.00 alle 13.00, al Salone Estense di Varese, con la partecipazione dei Comuni di residenza dei premiati. La cerimonia potrà essere seguita anche in diretta cliccando qui

Novità centrale dell’edizione 2025 sarà la presentazione del Bilancio in Valore, un modello innovativo che permette di misurare il valore economico e sociale generato dalle associazioni, e soprattutto dal tempo delle persone volontarie. Il Bilancio in Valore nasce da una consapevolezza semplice e radicale: molti diritti non vivono nei documenti, ma nelle relazioni, nel tempo donato, nelle attività delle associazioni. Questo metodo, sviluppato nel Comune di Caronno Pertusella, ha analizzato 39 associazioni del territorio, evidenziando la produzione di oltre 2,5 milioni di euro di valore, di cui circa il 70% generato direttamente dai volontari. Il volontariato è la forza che dà corpo ai diritti e genera valore pubblico. Misurarlo significa riconoscere che il cambiamento nasce da chi agisce, insieme.

In un tempo in cui parlare di diritti sembra spesso un atto difensivo, questo strumento diventa un movimento di avanzamento: una responsabilità di tutti nel costruire spazi in cui ciascuno possa essere visto, ascoltato e riconosciuto. Il tema che ci guida quest’anno – il valore dei diritti come fondamento del vivere comune – non è un semplice filo conduttore, ma un principio che tiene insieme persone e storie, differenze e desideri, fragilità e trasformazioni.

Riflettere sul valore significa anche scegliere come vogliamo stare nella società che abitiamo: che posto diamo alla cura? Alla cultura? All’educazione? Alla partecipazione? È da queste domande che il Bilancio in Valore trae la sua forza: dal coraggio di mettere al centro ciò che rende umana una comunità. La cerimonia di presentazione non è solo un appuntamento istituzionale, ma un momento di incontro, di appartenenza e di visione condivisa.

Il Comune di Malnate ha avviato un percorso per l’adozione del Bilancio in Valore, con il coinvolgimento di otto associazioni locali. Grazie a questo lavoro congiunto, Malnate sta sperimentando come trasformare l’impegno volontario in un dato concreto, misurabile e valorizzabile nelle politiche comunali, diventando un esempio virtuoso di innovazione civica e tutela dei diritti.

Gli interventi principali

Marco Maiocchi

Milanese, fisico e docente universitario (Informatica all’Università Statale di Milano, Design al Politecnico di Milano, lettore al Conservatorio G. Verdi). Fondatore e direttore di società tecnologiche (Etnoteam, I.NET) e autore di numerosi libri e articoli scientifici.

Giorgio Turconi

È nato e risiede a Caronno Pertusella, il comune più a sud della Provincia di Varese, che di fatto appartiene al milanese. Ingegnere, si è occupato di sistemistica nelle telecomunicazioni e di qualità. Ha collaborato con il Politecnico di Milano ed è rappresentante italiano in un comitato IEC (International Electrotechnical Commission). Si è sempre occupato di politica a livello locale, con incarichi di assessore nel proprio comune. Dirigente sportivo e musicista.

Maria Croci

Nata a Milano ma da sempre residente a Malnate. Per 35 anni educatrice presso l’asilo nido comunale. Dal 2011 assessora in vari ambiti: cultura, sociale, pari opportunità, polizia locale, educativi. È stata direttrice del periodico comunale, attrice amatoriale in una compagnia dialettale e Presidente del Comitato Soci Coop Varese/Malnate per tre mandati, oltre che membro del CDA di Coop Lombardia. Attualmente è Assessora alle Culture, Servizi Educativi, Pari Opportunità, Università della Terza Età, Gentilezza e Vice Sindaca.



