Progetto dell’ospedale Gallarate-Busto, “un bel vernissage ma i problemi rimangono”
Cesare Coppe, consigliere della civica gallaratese Città è vita, commenta in modo critico la presentazione del progetto. "Dalle parole di Cassani e Antonelli si desume che in ogni caso il cantiere non ci sarà prima del 2027"
Dopo la presentazione del progetto per l’ospedale unico Gallarate-Busto, riceviamo e pubblichiamo il commento di Cesare Coppe, consigliere comunale di minoranza a Gallarate, con la civica Città è vita, che era presente al momento ufficiale
Quello di stamattina è stato, dal mio personale punto di vista, un bel vernissage, senza nulla togliere alla bellezza del progetto ed alla professionalità dei progettisti.
Un evento trionfale, una celebrazione in pompa magna dell’intuizione di Maroni e della caparbietà di Fontana nell’investire ingenti risorse sul territorio per creare un polo di eccellenza di sanità pubblica.
Autorità civili, autorità militari, stampa: in queste circostanze tuttavia contano le assenze oltre alle presenze, e quella dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, pesa.
Non solo era assente, ma non è stato nemmeno citato (come stato fatto per altre personalità).
Antonelli confessa il grande dispiacere di non poter esser presente in fascia tricolore alla posa della prima pietra, dispiacere ripreso da Cassani. Si desume quindi che non si prevede l’inizio dei lavori prima di metà 2027.
C’è un fraintendimento di fondo: la giornata è stata promossa, e percepita, come la presentazione del progetto del Grande Ospedale della Malpensa. Ma è stata la presentazione del progetto vincitore di un concorso di idee, che è ben altra cosa. Restano ancora sul tavolo tutte le criticità emerse in fase di Valutazione Ambientale Strategica cui nessuno ha dato risposta.
Per questo, con questa precisazione, quello di stamattina è stato un bel vernissage (con tanto di quadri esposti alle pareti).
Fontana ha dichiarato che il Grande Ospedale della Malpensa non sarà soltanto a ridosso delle due Città e dell’Aeroporto internazionale di Malpensa, sarà a ridosso anche al centro dell’emergenza che si sta realizzando a Gallarate, andando a creare un Comparto sanitario delle emergenze nella terra dell’industria, dei Caproni…
Progetto di cui tuttavia non si trova riscontro in alcun documento pervenuto in Comune: non solo non si sta realizzando, ma non si sa nemmeno cosa sia.
Nella presentazione viene detto che la VAS è stato un processo complesso, che ha dato però risultati positivi… ma restano ancora senza soluzioni poste alle condizioni vincolanti per la realizzazione del progetto.
É stato secco che è inutile investire in ospedali vecchi ma occorre costruire ospedali nuovi, che sono il miglior modo per rigenerare un territorio, investendo nella salute, creando indotto ed economia.
Forse però ci si dimentica che il Grande Ospedale della Malpensa non è un ospedale in più, ma è un ospedale in sostituzione di altri due ospedali… del loro indotto, delle loro attività di vicinato.
Nella relazione sulla scelta del progetto vincitore, tra le motivazioni è riportata quella per cui è “capace di integrarsi in un’area caratterizzata da scarsa densità urbana”.
Una descrizione che tutti può dirsi meno che descrittiva dell’area posta a cerniera della due Città, con un tasso di urbanizzazione tra i più alti d’Italia.
Nota di merito per i progettisti: dai render hanno fatto sparire l’aggettivo “grande” dall’Ospedale di Malpensa: un grande atto di realismo.
Presentato il progetto del Grande Ospedale della Malpensa: “Benvenuti nel futuro, oggi”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.