Progetto Mill a Castellanza, svolta possibile con il bando per riqualificare spazi universitari
La LIUC ha partecipato al bando di Regione Lombardia per la creazione di laboratori di ricerca, permetterà a Confindustria Varese di arrivare alla formulazione di una nuova proposta di Piano Attuativo di Mill, futura sede dell'associazione integrata con l’università
Sicuramente quello di MILL sar un intervento determinante che darà un nuovo volto a un pezzo della città di Castellanza, in piena trasformazione. L’amministrazione si sta infatti preparando ad affrontare uno dei passaggi più rilevanti della programmazione urbanistica: l’avvio della variante generale al Piano di Governo del Territorio (Pgt).
L’inizio formale del procedimento è previsto nei primi mesi del prossimo anno, tra febbraio e marzo, con un primo incontro pubblico durante il quale verrà presentato lo schema del percorso. Un processo complesso, che richiederà circa due anni di lavoro per arrivare all’adozione e all’approvazione definitiva.
La variante dovrà inoltre tenere conto di un quadro istituzionale più ampio: nel 2026 è prevista la revisione del Piano Paesaggistico di Coordinamento Provinciale (Ppcp), i cui principi dovranno essere recepiti. Non solo: la pianificazione urbanistica guarderà anche oltre i confini comunali, considerando le dinamiche della provincia di Varese, della provincia di Milano e della Città metropolitana, nella consapevolezza che le trasformazioni urbane non possono essere affrontate in modo isolato.
Dalla razionalizzazione dell’esistente alla vivibilità
Tra gli obiettivi principali della variante al Pgt c’è lo stop al consumo di suolo e una riflessione sul patrimonio edilizio esistente, con l’intento di razionalizzarlo e valorizzarlo. L’amministrazione punta anche a sbloccare piani e interventi fermi da tempo, oggi difficili da attuare a causa di regole ritenute troppo rigide.
Al centro del nuovo strumento urbanistico ci saranno i bisogni della città e la qualità della vita, con un’attenzione particolare ai temi della mobilità e della sosta. All’interno del Pgt verrà infatti integrato anche il Pgtu – Piano di Governo del Traffico Urbano, considerato fondamentale per la gestione dei flussi.
Previsto inoltre l’inserimento del piano particolareggiato della sosta, che consentirà di analizzare l’attuale sistema dei parcheggi ed eventualmente rivederlo e migliorarlo, tenendo conto del ruolo extra-comunale dei servizi offerti da Castellanza.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.