Progetto Mill a Castellanza, svolta possibile con il bando per riqualificare spazi universitari

Una nuova opportunità per dare una svolta al progetto di Confindustria Varese Mill, che ha l’obiettivo di creare, al fianco dell’Università LIUC, un acceleratore d’imprenditorialità che faccia da hub per tutta una serie di competenze e servizi per talenti, giovani, startup, imprese e cluster industriali. L‘ateneo castellanzese ha infatti presentato domanda per accedere al bando di Regione Lombardia che mette a disposizione risorse per i progetti delle Università per la creazione di laboratori per attività di ricerca con impatti diretti sulle imprese. «Obiettivi coerenti con il Progetto Mill – dichiara Confindustria Varese -. L’accesso all’opportunità offerta dal bando permetterebbe infatti alla LIUC di riqualificare tutta una parte degli spazi universitari ancora oggi inagibili e non ristrutturati (ma dalle metrature importanti) per creare infrastrutture in grado con la ricerca di promuovere la competitività delle imprese». Cambia così anche il piano presentato inizialmente da Confindustria. «Tutto questo – sottolinea l’associazione degli industriali – permetterà a Confindustria Varese di arrivare alla formulazione di una nuova proposta di Piano Attuativo di Mill per la creazione della nuova sede dell’Associazione al fianco degli spazi universitari».

Anche il Comune di Castellanza è stato contattato per dare un supporto procedurale. «I promotori hanno aderito e aspettano una risposta da Regione Lombardia. In attesa abbiamo messo in stand by l’incarico professionale che l’amministrazione ha assegnato ad un esperto per la valutazione del piano attuativo», ha dichiarato l’assessore all’urbanistica Vanni Mirandola in occasione dell’incontro con la stampa per gli auguri di Natale