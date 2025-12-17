Varese News

Progetto Mill a Castellanza, svolta possibile con il bando per riqualificare spazi universitari

La LIUC ha partecipato al bando di Regione Lombardia per la creazione di laboratori di ricerca, permetterà a Confindustria Varese di arrivare alla formulazione di una nuova proposta di Piano Attuativo di Mill, futura sede dell'associazione integrata con l’università

progetto mill liuc confindustria castellanza

Una nuova opportunità per dare una svolta al progetto di Confindustria Varese Mill, che ha l’obiettivo di creare, al fianco dell’Università LIUC, un acceleratore d’imprenditorialità che faccia da hub per tutta una serie di competenze e servizi per talenti, giovani, startup, imprese e cluster industriali. L‘ateneo castellanzese ha infatti presentato domanda per accedere al bando di Regione Lombardia che mette a disposizione risorse per i progetti delle Università per la creazione di laboratori per attività di ricerca con impatti diretti sulle imprese. «Obiettivi coerenti con il Progetto Mill – dichiara Confindustria Varese -. L’accesso all’opportunità offerta dal bando permetterebbe infatti alla LIUC di riqualificare tutta una parte degli spazi universitari ancora oggi inagibili e non ristrutturati (ma dalle metrature importanti) per creare infrastrutture in grado con la ricerca di promuovere la competitività delle imprese». Cambia così anche il piano presentato inizialmente da Confindustria. «Tutto questo – sottolinea l’associazione degli industriali –  permetterà a Confindustria Varese di arrivare alla formulazione di una nuova proposta di Piano Attuativo di Mill per la creazione della nuova sede dell’Associazione al fianco degli spazi universitari».

Anche il Comune di Castellanza  è stato contattato per dare un supporto procedurale. «I promotori hanno aderito e aspettano una risposta da Regione Lombardia. In attesa  abbiamo messo in stand by l’incarico professionale che l’amministrazione ha assegnato ad un esperto per la valutazione del piano attuativo», ha dichiarato l’assessore all’urbanistica Vanni Mirandola in occasione dell’incontro con la stampa per gli auguri di Natale

Sicuramente quello di MILL sar un intervento determinante che darà un nuovo volto a un pezzo della città di Castellanza, in piena trasformazione. L’amministrazione si sta infatti preparando ad affrontare uno dei passaggi più rilevanti della programmazione urbanistica: l’avvio della variante generale al Piano di Governo del Territorio (Pgt).
L’inizio formale del procedimento è previsto nei primi mesi del prossimo anno, tra febbraio e marzo, con un primo incontro pubblico durante il quale verrà presentato lo schema del percorso. Un processo complesso, che richiederà circa due anni di lavoro per arrivare all’adozione e all’approvazione definitiva.
La variante dovrà inoltre tenere conto di un quadro istituzionale più ampio: nel 2026 è prevista la revisione del Piano Paesaggistico di Coordinamento Provinciale (Ppcp), i cui principi dovranno essere recepiti. Non solo: la pianificazione urbanistica guarderà anche oltre i confini comunali, considerando le dinamiche della provincia di Varese, della provincia di Milano e della Città metropolitana, nella consapevolezza che le trasformazioni urbane non possono essere affrontate in modo isolato.

Dalla razionalizzazione dell’esistente alla vivibilità

Tra gli obiettivi principali della variante al Pgt c’è lo stop al consumo di suolo e una riflessione sul patrimonio edilizio esistente, con l’intento di razionalizzarlo e valorizzarlo. L’amministrazione punta anche a sbloccare piani e interventi fermi da tempo, oggi difficili da attuare a causa di regole ritenute troppo rigide.
Al centro del nuovo strumento urbanistico ci saranno i bisogni della città e la qualità della vita, con un’attenzione particolare ai temi della mobilità e della sosta. All’interno del Pgt verrà infatti integrato anche il Pgtu – Piano di Governo del Traffico Urbano, considerato fondamentale per la gestione dei flussi.
Previsto inoltre l’inserimento del piano particolareggiato della sosta, che consentirà di analizzare l’attuale sistema dei parcheggi ed eventualmente rivederlo e migliorarlo, tenendo conto del ruolo extra-comunale dei servizi offerti da Castellanza.

Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
Pubblicato il 17 Dicembre 2025
