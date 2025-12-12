Regione Lombardia sostiene le bande musicali: fondi anche al Corpo Musicale ‘S. Cecilia’ di Castellanza

Regione Lombardia ha stanziato 350.000 euro per sostenere bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. Tra le realtà beneficiarie figura anche il Corpo Musicale ‘S. Cecilia’ di Castellanza, inserito tra le tredici associazioni della provincia di Varese che riceveranno complessivamente 23.749 euro.

Contributi per strumenti e attrezzature

«Regione Lombardia scende nuovamente in campo per sostenere e valorizzare le bande musicali, le fanfare, i cori e i gruppi folk del nostro territorio», ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare di Palazzo Pirelli, commentando il bando. Il finanziamento rientra nella cosiddetta Linea B, finalizzata a supportare l’acquisto di strumenti musicali o loro componenti, come bocchini, ance e membrane, oltre ad allestimenti e attrezzature, tra cui leggii, stendardi e libretti.

Tra le realtà coinvolte nella provincia di Varese c’è anche il Corpo Musicale ‘S. Cecilia’ di Castellanza, insieme ad altre formazioni come il Corpo Musicale Comune di Marnate, il Corpo Musicale Gaviratese e la Filarmonica di Comerio. «Bande, fanfare, cori e gruppi musicali – ha aggiunto Monti – sono cruciali per la memoria identitaria perché conservano e tramandano la storia, i valori e le tradizioni delle nostre comunità, creando un forte senso di appartenenza e coesione sociale». Il consigliere ha sottolineato anche il valore educativo e culturale di queste realtà, definite «un patrimonio culturale vivo e dinamico».

Il contributo erogato da Regione Lombardia rappresenta un sostegno concreto alla continuità delle attività musicali e culturali, permettendo alle associazioni di rinnovare strumenti e materiali necessari per la loro attività. «Ringrazio la Giunta a guida Lega – ha concluso Monti -, in quanto grazie a questa nuova boccata d’ossigeno sarà possibile garantire un futuro a tutte quelle associazioni che raccontano la vita delle nostre terre, mantenendone vive le radici».