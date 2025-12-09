Varese News

Rimandato l’open day al punto nascite di Cittiglio

L'evento era previsto il 13 dicembre: “Rimandato a data da destinarsi"

ospedale di cittiglio

Asst Sette laghi informa che l’evento Open Day per conoscere il Punto Nascita dell’Ospedale di Cittiglio” previsto per il giorno 13/12/2025 è rimandato a data da destinarsi.

Pubblicato il 09 Dicembre 2025
